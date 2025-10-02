Zubeen Garg death: असम पुलिस ने गायक के मैनेजर और महोत्सव आयोजक पर हत्या का आरोप लगाया

विशेष पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) मुन्ना प्रसाद गुप्ता के अनुसार, शुरुआती जांच के आधार पर गिरफ्तारियाँ की गईं और जाँच दल दोनों से पूछताछ कर रहा है।

गुवाहाटी:असम पुलिस ने लोकप्रिय गायक ज़ुबीन गर्ग की हाल ही में सिंगापुर में हुई मौत के बाद, उनके प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा और उत्सव आयोजक श्यामकानु महंत के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। दोनों को बुधवार को दिल्ली से हिरासत में लिया गया और बाद में असम लाया गया। एक स्थानीय अदालत ने दोनों को 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।

विशेष पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) मुन्ना प्रसाद गुप्ता के अनुसार, शुरुआती जांच के आधार पर गिरफ्तारियाँ की गईं और जाँच दल दोनों से पूछताछ कर रहा है। पीटीआई ने उनके हवाले से कहा, "जांच जारी है और मैं ज़्यादा जानकारी साझा नहीं कर सकता। हमने अब एफआईआर में बीएनएस की धारा 103 जोड़ दी है।"

बुधवार को, पुलिस ने घोषणा की कि शर्मा और महंत पर बीएनएस की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिनमें गैर इरादतन हत्या, आपराधिक साजिश और लापरवाही के कारण मौत का कारण बनना शामिल है।

मौत स्कूबा डाइविंग के दौरान नहीं, बल्कि तैराकी के दौरान हुई

पीटीआई द्वारा उद्धृत मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, जुबीन गर्ग की मौत सिंगापुर के एक द्वीप के पास तैरते समय डूबने से हुई। यह पहले के उन दावों के विपरीत है जिनमें कहा गया था कि उनकी मौत स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई थी।

सिंगापुर पुलिस बल (एसपीएफ) ने औपचारिक अनुरोध के बाद भारतीय उच्चायोग के साथ अपनी प्रारंभिक जाँच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक प्रति साझा की। उच्चायोग ने दस्तावेज़ प्राप्त होने की पुष्टि की है। मामले से परिचित एक सूत्र ने बताया कि रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से डूबने को मौत का कारण बताया गया है।

असम के रहने वाले गर्ग भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए सिंगापुर आए थे। वह भारत-आसियान पर्यटन वर्ष समारोह और पूर्वोत्तर भारत महोत्सव में भी शामिल हुए थे।

ज़ुबीन की पत्नी जाँच से 'संतुष्ट'

ज़ुबीन की पत्नी, गरिमा सैकिया गर्ग, जो गायक के निधन के बाद 13वें दिन के मंगल कार्य के अनुष्ठान के लिए जोरहाट में हैं, ने पत्रकारों से कहा कि अब उन्हें सुकून मिल रहा है क्योंकि दोनों व्यक्तियों को असम वापस लाया गया है। उन्होंने कहा कि हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक है कि उनके अंतिम क्षणों में वास्तव में क्या हुआ था।

गरिमा ने जाँच दल पर पूरा भरोसा जताया और उम्मीद जताई कि सिंगापुर में जो कुछ हुआ, उसका सच जल्द ही सामने आ जाएगा। सिंगापुर में गायक की मौत से जुड़ी परिस्थितियों का पता लगाने के लिए, असम सरकार ने दस सदस्यों वाली एक विशेष जाँच टीम का गठन किया है।

