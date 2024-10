Viral Video: जाकिर नाइक और पाकिस्तानी लड़की के बीच ‘इस्लाम में बाल यौन शोषण’ पर तीखी बहस

Highlights जाकिर नाइक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें एक पाकिस्तानी लड़की के साथ तीखी नोकझोंक दिखाई दे रही है जिसने इस्लामी समाजों में बाल यौन शोषण सहित व्यापक सामाजिक मुद्दों पर चिंता जताई है

Zakir Naik's Viral video: भगोड़े इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें एक पाकिस्तानी लड़की के साथ तीखी नोकझोंक दिखाई दे रही है, जिसने इस्लामी समाजों में बाल यौन शोषण सहित व्यापक सामाजिक मुद्दों पर चिंता जताई है। यह घटना कराची में जाकिर नाइक के लिए आयोजित एक सार्वजनिक सभा के दौरान हुई, जहाँ लड़की ने खुद को पश्तून बताते हुए इस्लामी उपदेशक से पूछा कि उसके क्षेत्र में बाल यौन शोषण, व्यभिचार और नशीली दवाओं की लत जैसी समस्याएँ क्यों हैं, जबकि यह पूरी तरह से धार्मिक प्रकृति की हैं। उसने यह भी पूछा कि मुस्लिम विद्वान (उलेमा) इन समस्याओं पर ध्यान क्यों नहीं देते।

जाकिर नाइक ने शुरू में इस पर नकारात्मक प्रतिक्रिया दी और मजाक में कहा कि पुरुषों को महिलाओं की तरह बिना किसी कारण के बाहर नहीं निकलना चाहिए। जब ​​लड़की ने अपने इलाके में बाल यौन शोषण के बढ़ते चलन के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए विस्तार से बताने की कोशिश की, तो जाकिर नाइक ने उसे बीच में ही टोक दिया और बार-बार उसे चुप रहने के लिए कहा ताकि वह जवाब दे सके।

फिर उसने उसके दावों का खंडन करते हुए कहा, "कुरान या किसी भी इस्लामी धर्मग्रंथ में बाल यौन शोषण का कोई उल्लेख नहीं है," और उस पर इस्लाम को बदनाम करने का आरोप लगाया। इस्लामी शिक्षाओं के अपने कट्टर बचाव के लिए जाने जाने वाले जाकिर नाइक ने आगे कहा, “कोई भी मुसलमान बच्चों के साथ यौन शोषण नहीं कर सकता है,” और उसे “ऐसे आरोप लगाने से पहले 10 बार सोचने” की सलाह दी। जब लड़की ने अपनी बात को और स्पष्ट करने की कोशिश की, तो जाकिर नाइक ने उसे तीखे शब्दों में कहा कि वह गलत है और माफी की मांग की।

A brave girl has completely destroyed Radical Islamic Zakir Naik.



Zakir says, ‘There is no mention of Pedophilia in the Quran!’



I am really worried about the safety of this brave girl. pic.twitter.com/HIE9Ykzqu7