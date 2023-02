वाईएसआरटीपी प्रमुख वाईएस शर्मिला ने केसीआर की तुलना 'तालिबान' से की, तेलंगाना को बताया भारत का 'अफगानिस्तान'

Highlights वाईएसआरटीपी प्रमुख ने कहा, वह (तेलंगाना के सीएम केसीआर) एक तानाशाह हैं तेलंगाना सीएम केसीआर को बताया अत्याचारी, कहा- तेलंगाना में कोई भारतीय संविधान नहीं है उन्होंने आगे कहा कि केसीआर लोकतांत्रिक भाषा नहीं समझते

हैदराबाद: युवजन श्रमिक रायथू तेलंगाना पार्टी (वाईएसआरटीपी) प्रमुख वाईएस शर्मिला ने रविवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर जमकर निशाना साधा। महबूबाबाद में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए शर्मिला ने केसीआर को अत्याचारी कहा और उनकी तुलना तालिबान से की।

वाईएसआरटीपी प्रमुख ने कहा, "वह (तेलंगाना के सीएम केसीआर) एक तानाशाह हैं, वह अत्याचारी हैं, तेलंगाना में कोई भारतीय संविधान नहीं है, केवल केसीआर का संविधान है। तेलंगाना भारत का अफगानिस्तान है और केसीआर इसका तालिबान है।" उन्होंने आगे कहा कि केसीआर लोकतांत्रिक भाषा नहीं समझते हैं।

रविवार को शर्मिला को महबूबाबाद के विधायक शंकर नाइक के खिलाफ "अपमानजनक" टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद, महबूबाबाद में कानून और व्यवस्था की स्थिति से बचने के लिए उसे हैदराबाद ले जाया गया। विशेष रूप से, भारतीय राष्ट्र समिति (बीआरएस) के समर्थकों ने भी जिले में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

#WATCH | He (Telangana CM KCR) is a dictator, he is a tyrant, there is no Indian Constitution in Telangana, there is only KCR's Constitution. Telangana is the Afghanistan of India and KCR is its Taliban: YSRTP Chief YS Sharmila pic.twitter.com/yAr8SyMT9h