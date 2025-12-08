'आप यहां चुनाव के लिए हैं, हम यहां देश के लिए हैं': प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी, बीजेपी पर हमला किया

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में वंदे मातरम पर गरमागरम बहस के दौरान पीएम मोदी और बीजेपी सदस्यों पर तीखा हमला किया और उन पर देश के हित से ज़्यादा चुनावी राजनीति को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। सदन में बार-बार रुकावट और हंगामे के बीच, गांधी ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी चुनावों से प्रेरित है, जबकि कांग्रेस देश के मुख्य मूल्यों के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बीजेपी सांसदों से कहा, "आप यहां चुनावों के लिए बैठे हैं, हम यहां देश के लिए बैठे हैं।" उन्होंने आगे कहा कि चुनावी हार भी कांग्रेस को संसद में अपनी आवाज़ उठाने से नहीं रोक पाएगी। उन्होंने कहा, "भले ही हम चुनाव हारते रहें, हम यहां बैठकर आपसे लड़ते रहेंगे।"

'अभी वंदे मातरम पर बहस क्यों?'

वायनाड से सांसद ने संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान वंदे मातरम पर बहस की ज़रूरत पर भी सवाल उठाया और आरोप लगाया कि सरकार ज़रूरी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रगीत पर चर्चा के दौरान बोलते हुए, प्रियंका गांधी ने कहा कि वंदे मातरम का राजनीतिकरण करने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने दावा किया कि यह मुद्दा आने वाले पश्चिम बंगाल चुनावों के संदर्भ में उठाया गया था। उन्होंने कहा, "वंदे मातरम पर बहस करने की क्या ज़रूरत है? सरकार जनता का ध्यान भटकाना चाहती है," और कहा कि बंगाल चुनावों की वजह से इस चर्चा को हवा दी जा रही है।

कांग्रेस नेता ने वंदे मातरम को हिम्मत और बलिदान का प्रतीक बताया। प्रियंका गांधी ने सदन में कहा, "वंदे मातरम हमें हिम्मत की याद दिलाता है। यह हमारी आत्मा का हिस्सा है।" उन्होंने राष्ट्रीय गीत के इमोशनल और ऐतिहासिक महत्व पर ज़ोर दिया।

'सरकार फोकस हटाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों को टारगेट कर रही है'

गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वह भारत की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों और देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देने वालों के खिलाफ नए आरोप लगा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोगों का ध्यान उन मुद्दों से हटाने की कोशिश कर रही है जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं।

प्रियंका गांधी ने कहा कि सत्ताधारी सरकार जानबूझकर विवाद खड़ा कर रही है ताकि नागरिकों को प्रभावित करने वाली जरूरी चिंताओं से फोकस हटाया जा सके। उन्होंने कहा, "यह सरकार देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वालों के खिलाफ नए आरोप लगाने का मौका चाहती है, ताकि देश का ध्यान असली मुद्दों से भटकाया जा सके।"

जवाहरलाल नेहरू का मजबूत बचाव

पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर बार-बार हो रहे हमलों पर निशाना साधते हुए, प्रियंका गांधी ने कहा कि नेहरू ने अपनी पूरी जिंदगी देश को समर्पित कर दी थी। उन्होंने सदन को याद दिलाया कि नेहरू ने आजादी की लड़ाई के दौरान 12 साल जेल में बिताए थे। उन्होंने देश बनाने में उनके योगदान पर भी रोशनी डाली, यह देखते हुए कि ISRO, DRDO, AIIMS और IIT जैसे संस्थान उनके विजन-ड्रिवन लीडरशिप के दौरान ही बनाए गए थे।

उन्होंने कहा, "एक दिन नेहरू पर भी बहस होनी चाहिए। अगर उन्होंने ISRO की नींव नहीं रखी होती, तो भारत मंगल मिशन जैसी कामयाबी हासिल नहीं कर पाता।" प्रियंका गांधी ने यह भी बताया कि कांग्रेस ही वह पार्टी थी जिसने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित किया था।

युवा परेशान, असली मुद्दों को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है

चर्चा के दौरान, कांग्रेस नेता ने ज़ोर देकर कहा कि देश का युवा बहुत परेशान है और उन्होंने सरकार से महंगाई और बेरोज़गारी जैसी असली चुनौतियों पर ध्यान देने की अपील की। ​​उन्होंने कहा कि संसद को राष्ट्रीय प्रतीकों का राजनीतिकरण करने के बजाय बढ़ती कीमतों, बेरोज़गारी और नागरिकों के रोज़मर्रा के संघर्षों पर बहस करनी चाहिए।

Web Title: 'You are here for election, we are here for the country': Priyanka Gandhi attacks PM Modi, BJP