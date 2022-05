यूपी में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से सड़कों पर नमाज बंद हो गए: योगी आदित्यनाथ

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 23, 2022 07:47 AM

आरएसएस की पत्रिकाओं ‘ऑर्गनाइजर एवं पांचजन्य’ के 75 साल पूरा होने पर आयोजित मीडिया संगोष्ठी को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रामनवमी धूमधाम से मनाई गई। उत्तर प्रदेश में पहली बार ईद पर नमाज और अलविदा जुमा सड़क पर नहीं हुई।

