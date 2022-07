कश्मीरी पंडितों को लेकर यशवंत सिन्हा का केंद्र पर कटाक्ष, कहा- सरकार द्वारा किए गए वादे के विपरीत उन्हें कश्मीर छोड़ने के लिए किया जा रहा मजबूर

Highlights देश में राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को होना है। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर भी अक्सर मोदी सरकार की 'कठपुतली' होने का आरोप लगाया जाता रहा है।

नई दिल्ली: आगामी राष्ट्रपति चुनाव से पहले संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने मंगलवार को कश्मीरी पंडितों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कश्मीरी पंडितों की कश्मीर में स्थिति के बारे में बात की और बताया कि कैसे उन्हें कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

ऐसे में उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "केंद्र सरकार द्वारा किए गए वादे के विपरीत कश्मीरी पंडितों को वहां की अशांत परिस्थितियों के कारण कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। केंद्र सरकार को कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी और पुनर्वास सुनिश्चित करना चाहिए।" इसके साथ ही उन्होंने जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए एक पत्र भी लिखा।

Contrary to the promise made by the Central Govt, Kashmiri Pandits are being forced to leave Kashmir due to the disturbed conditions there.



The Central Govt must ensure safe and dignified return & resettlement of Kashmiri Pandits. pic.twitter.com/BSTj04WrdE