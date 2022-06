यशवंत सिन्हा ने छोड़ा TMC का साथ, ट्वीट कर ममता बनर्जी का जताया आभार, जानिए पूरा मामला

Highlights यशवंत सिन्हा ने ट्वीट कर कहा कि ममता जी ने जो सम्मान मुझे तृणमूल कांग्रेस में दिया, मैं उसके लिए उनका आभारी हूं। देश में 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है।

कोलकाता: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही देश के कई राजनीतिक दल राष्ट्रपति चुनाव में व्यस्त हो गए हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष दोनों यह तय करने में जुटे हैं कि उनका राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन होगा। भले ही भाजपा ने इस मुद्दे पर चुप्पी बनाए रखी है और संभावित नामों पर चर्चा करने के लिए आज बैठक करने की उम्मीद है, लेकिन विपक्ष को तीन अस्वीकृतियों का सामना करना पड़ा है।

पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपालकृष्ण गांधी ने सोमवार को एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला द्वारा इसी तरह के प्रस्तावों को ठुकराने के बाद इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लेकिन अब विपक्ष की आज की बैठक से पहले एक नया नाम सामने आता दिख रहा है और यशवंत सिन्हा का ट्वीट शायद एक संकेत हो सकता है।

दरअसल, तृणमूल कांग्रेस के नेता यशवंत सिन्हा ने मंगलवार को पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि अब वह वृहद विपक्षी एकता के व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए काम करेंगे। कई दिनों से ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूर्व केंद्रीय मंत्री सिन्हा का नाम आगामी राष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार के रूप में पेश करेंगी।

I am grateful to Mamataji for the honour and prestige she bestowed on me in the TMC. Now a time has come when for a larger national cause I must step aside from the party to work for greater opposition unity. I am sure she approves of the step.