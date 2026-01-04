XAT 2026 Today: परीक्षा केंद्र जाने से पहले चेक करें रिपोर्टिंग टाइम और जरूरी गाइडलाइंस

XAT 2026 Today: जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट (XAT) 2026 रविवार, 4 जनवरी, 2026 को होने वाला है। XAT 2026 दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, उम्मीदवारों को दोपहर 12:30 बजे तक परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा। XAT 2026 परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। प्रश्न पत्र को पाँच सेक्शन में बाँटा जाएगा और परीक्षा की अवधि 205 मिनट (3 घंटे और 25 मिनट) होगी। XAT 2026 के सेक्शन हैं- वर्बल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग (VA और LR), डिसीजन-मेकिंग (DM), क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन (QA और DI), जनरल नॉलेज (GK), एनालिटिकल एस्से राइटिंग (AEW)।

XAT 2026 शिफ्ट टाइमिंग- दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक

XAT 2026 रिपोर्टिंग टाइम- दोपहर 12:30 बजे।

XAT 2026 परीक्षा केंद्र के दिशानिर्देश

उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड साथ लाना चाहिए, इसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। CAT एडमिट कार्ड के साथ, उम्मीदवारों को पहचान के प्रमाण के तौर पर सरकार द्वारा जारी फोटो आईडी- पैन, वोटर आईडी कार्ड लाने की सलाह दी जाती है।

उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे से एक घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा। XAT परीक्षा 2026 दोपहर 2 बजे शुरू होने वाली है, इसलिए उम्मीदवारों को दोपहर 12:30 बजे तक रिपोर्ट करना होगा।

परीक्षा केंद्र पर कोई भी प्रतिबंधित वस्तु न लाएँ। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण- स्मार्टफोन, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, पेजर परीक्षा केंद्र पर लाने की अनुमति नहीं है। परीक्षा केंद्र प्रतिबंधित वस्तुओं के लिए कोई स्टोरेज प्रदान नहीं करेगा, और यदि ऐसी कोई वस्तु लाई जाती है, तो उसे उम्मीदवार के अपने जोखिम पर वेन्यू के बाहर रखना होगा।

XAT 2026 पुरुष उम्मीदवारों के लिए ड्रेस कोड

उम्मीदवारों को कैज़ुअल ट्राउज़र, पैंट, जींस पहननी चाहिए

उम्मीदवारों को जूते के बजाय चप्पल पहनने की सलाह दी जाती है

उम्मीदवारों को किसी भी तरह की टोपी, मफलर, सिर ढकने वाली चीज़ नहीं पहननी चाहिए।

XAT 2026 महिला उम्मीदवारों के लिए ड्रेस कोड

उम्मीदवारों को लेगिंग/ट्राउज़र पहनना चाहिए

साधारण सैंडल चुनें और जूते पहनने से बचें। मेहंदी लगाने से बचें और एग्जाम सेंटर के अंदर हैंडबैग या पर्स लेकर न जाएं।

XAT 2026 के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए, कृपया ऑफिशियल वेबसाइट- xatonline.in पर जाएं।

Web Title: XAT 2026 Today Check reporting time and important guidelines before going to exam centre