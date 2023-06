Wrestlers Protest: 'नाबालिग के पिता ने बोला है कि मुझ पर दवाब है, इसलिए उन्होंने बयान बदले', बजरंग पुनिया ने कहा

Highlights पुनिया ने कहा कि लड़की के नाबालिग होने या न होने पर ही उसके परिवार के सदस्य ही सही जानकारी दे सकते हैं पहलवान ने कहा - खाप पंचायत को बोला है कि सरकार ने 15 तारीख तक का समय दिया है पंचायत ने बोला है कि अगर 15 तारीख के बाद कुछ नहीं हुआ तो आंदोलन दोबारा शुरू होगा

नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हो रहे पहलवानों के विरोध को लेकर पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि नाबालिग के पिता ने बोला है कि दबाव के चलते उन्होंने अपने बयान बदले। शनिवार को न्यूज एजेंसी एएनआई ने पुनिया के हवाले से कहा कि नाबालिग के पिता ने बोला है कि मुझ पर दवाब है। इसलिए उन्होंने बयान बदले हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि उनका पूरा परिवार डिप्रेशन में था।

उन्होंने कहा कि लड़की के नाबालिग होने या न होने पर ही उसके परिवार के सदस्य ही सही जानकारी दे सकते हैं। दुखद बात यह है कि फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं कि पहलवान मंत्रियों के साथ समझौता कर रहे हैं... हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिल चुके हैं। सरकार ने पहलवानों को आश्वासन दिया कि हमारी मांगें सुनी जाएंगी।

उन्होंने कहा, यदि आवश्यक हुआ तो हम 15 जून के बाद विरोध प्रदर्शन करेंगे और हमारे विरोध शुरू करने के बाद कोई भी पहलवान अपने सरकारी कर्तव्यों को फिर से शुरू नहीं करेगा। अगर हम अपना विरोध फिर से शुरू नहीं करते हैं, तो सभी पहलवान अपनी सरकारी नौकरी पर लौट आएंगे।

