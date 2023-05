Wrestlers Protest: नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन पहलवानों के मार्च से पहले दिल्ली में सुरक्षा कड़ी, पुलिस ने सीमाओं पर लगाए बैरिकेड्स

Highlights दिल्ली में पहलवानों ने रविवार को मार्च का ऐलान किया है विरोध मार्च को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा कड़ी टिकरी-गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड्स लगाए गए

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में रविवार को नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर पहलवानों ने विरोध मार्च का ऐलान किया है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा काफी कड़ी कर दी है।

पहलवानों के मार्च में खाप पंचायतों और किसानों के शामिल होने की सूचना है जिसे देखते हुए दिल्ली से सटी सीमाओं समेत चप्पे-चप्पे पर कड़ी सुरक्षा की गई है। पूरी दिल्ली में पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके।

दरअसल, शनिवार को प्रदर्शनकारी पहलवानों ने कहा कि उन्होंने रविवार को नए संसद भवन के सामने महिला महापंचायत करने का फैसला किया है।

भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही महिला पहलवानों ने रविवार को नए संसद भवन के बाहर महापंचायत बुलाई है। चूंकि इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह भी किया जा रहा ऐसे में सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है।

नए संसद भवन की ओर होने वाले मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने आईटीओ रोड, टिकरी बॉर्डर और सिंघू सीमा क्षेत्र के पास बैरिकेड्स लगा दिए हैं क्योंकि खाप पंचायत नेताओं और किसानों के भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की संभावना है।

दिल्ली पुलिस के विशेष सीपी दीपेंद्र पाठक ने एएनआई को बताया, "हम नए संसद भवन के उद्घाटन को बाधित करने की अनुमति नहीं देंगे। उद्घाटन समारोह को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए पूरी दिल्ली पुलिस मुश्तैद हैं।

वहीं, भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने कहा कि हमने 28 मई को नए संसद भवन के सामने महिला महापंचायत करने का फैसला किया है। पुलिस ने नई दिल्ली को बंद कर दिया है, लेकिन हम सभी से महिला पंचायत में शामिल होने का अनुरोध करते हैं, हम बिना किसी हिंसा के पुलिस द्वारा किए गए सभी अत्याचारों को सहेंगे।

