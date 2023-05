'बताओ कहां आना है...पीठ नहीं दिखाऊंगा...सीने पर खाऊंगा गोली', पूर्व आईपीएस अधिकारी के बयान पर पहलवान बजरंग पूनिया का जवाब

By आजाद खान | Published: May 30, 2023 10:11 AM

जंतरमंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को लेकर एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने एक ट्वीट किया था। अधिकारी ने कहा था कि 'जरूरत पड़ी तो हम गोली भी चला सकते हैं लेकिन केवल इसलिए नहीं कि आप कह रहे हैं। फिलहाल उन्हें वहां से उठाकर कूड़े की तरह फेंक दिया गया। अनुच्छेद 129 पुलिस को फायरिंग करने का अधिकार देता है। परिस्थिति बनने पर इसका उपयोग भी किया जा सकता है।'

फोटो सोर्स: ANI फाइल फोटो