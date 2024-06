Shimla: समरहिल में रेलवे पुल को मजबूती देने का काम शुरू, कालका से शिमला जाने वाली सभी ट्रेनें हुई रद्द

Highlights कालका से शिमला जाने वाली सभी ट्रेनें हुई रद्द समरहिल में रेलवे ट्रैक पर मरम्मत का काम शुरू होने से रेलवे ने लिया ये बड़ा फैसला अब टूरिज्म एसोसिएशन ने इसे लेकर अपनी चिंता जाहिर की है

नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के समरहिल से गुजरने वाले रेलवे ट्रैक पर दरार पड़ने से रेलवे ने कालका-शिमला हैरिटेज लाइन को बंद किया। रेलवे के मुताबिक, यह दरार बीते शुक्रवार यानी 21 जून को सामने आई, जिसे लेकर रेलवे हरकत में आया और एक्शन लेते हुए कालका से शिमला जाने वाली सभी ट्रेनों के रद्द का बड़ा फैसला ठीक होने तक लिया गया। ऐसे में टूरिज्म एसोसिएशन ने चिंता जाहिर की है कि आगे आने वाले समय में क्या इसी तरह के हालात बने रहेंगे। फिलहाल, सामने आई जानकारी के अनसुार ट्रैक पर मरम्मत का काम शुरू हो गया है।

एनएनआई से बात करते हुए पार्षद विरेंद्र ठाकुर ने कहा, 'बीते शनिवार को कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने चेक किया, इसके साथ ही पाया कि ट्रैक पर कई जगह दरारें आ गई है'।

उन्होंने आगे कहा कि हम आशा करते हैं कि सरकार इसे जल्द से जल्द ट्रैक को बहाल करने की कोशिश करेगी। यह बात एएनआई ने स्थानीय पार्षद समर हिल वीरेंद्र ठाकुर के हवाले से बताया है।

सुरक्षा कारणों के मद्देनजर, रेलवे प्रशासन ने 22 जून को तारादेवी से आगे शिमला-कालका नैरो गेज लाइन पर ट्रेन सेवा निलंबित कर दी थी। अधिकारियों ने पीटीआई को बताया कि पिछले साल मानसून के दौरान एक रेलवे पुल बह जाने के बाद यह घटनाक्रम हुआ है।

#WATCH | Himachal Pradesh: All trains on Kalka -Shimla heritage line were suspended on Saturday after cracks developed on a railway bridge on Friday night. (22/06) pic.twitter.com/FLMu16VlUQ