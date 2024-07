मुंबई: मजाक करना पड़ा भारी, बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से गिरी महिला, मौत, वीडियो हुआ वायरल

Highlights मृतक की पहचान नगीनादेवी मंजीराम के रूप में हुई जो वहां क्लीनर के रूप में काम करता था। टाटा नाका, पिसवाली में अपने परिवार के साथ रहने वाली नगीनादेवी ग्लोब स्टेट में ड्यूटी पर थीं। बंटी को तो बचा लिया गया, लेकिन नगीनादेवी को नहीं बचाया जा सका।

मुंबई: महाराष्ट्र से सामने आई एक चौंकाने वाली घटना में मंगलवार (16 जुलाई) को डोंबिवली में एक कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल से दुर्घटनावश गिरने से एक महिला की मौत हो गई। यह घटना डोंबिवली पूर्व कल्याण शील रोड पर विकास नाका इलाके में ग्लोब स्टेट नामक कॉम्प्लेक्स में हुई। मृतक की पहचान नगीनादेवी मंजीराम के रूप में हुई जो वहां क्लीनर के रूप में काम करता था।

गिरने का क्षण इमारत में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। दुर्भाग्यपूर्ण घटना का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो एक्स सहित सोशल मीडिया साइटों पर वायरल हो गया है। टाटा नाका, पिसवाली में अपने परिवार के साथ रहने वाली नगीनादेवी ग्लोब स्टेट में ड्यूटी पर थीं।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वह अपने सहकर्मियों के समूह के साथ परिसर की लॉबी की सुरक्षात्मक दीवार के पास खड़ी थी और अपने ब्रेक के समय का आनंद ले रही थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि नगीनादेवी को बंटी नामक एक व्यक्ति ने धक्का दे दिया, जो उसके साथ ही तीसरी मंजिल से गिर गया। बंटी को तो बचा लिया गया, लेकिन नगीनादेवी को नहीं बचाया जा सका।

रिपोर्ट में कहा गया है कि नगीनादेवी समेत सहकर्मी आपस में मजाक कर रहे थे, तभी बंटी ने उनका हाथ पकड़ लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बंटी ने नगीनादेवी को गले लगा लिया.

दबाव इतना ज्यादा था कि नगीनादेवी अपना संतुलन खो बैठीं और बंटी के साथ नीचे गिर गईं, जिन्हें आसपास खड़े लोगों ने आखिरकार गिरने से बचा लिया। दुर्भाग्य से, नगीनादेवी तीसरी मंजिल से गिर गईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वीडियो में बंटी को नगीनादेवी के गिरने के तुरंत बाद सीढ़ियों से नीचे भागते देखा गया।

Woman falls off third floor of a complex in Maharashtra's Dombivli.



This happened while the woman was with her friends. Another of her friends was saved by bystanders.



The woman was identified as Gudiya Devi, who worked as a cleaner in the building. She is survived by a son… pic.twitter.com/tfKpjHFn4U