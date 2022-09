सचिन पायलट को मिलेगी राजस्थान की कमान? कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज, लग सकती है नए सीएम के नाम पर मुहर

Highlights राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक। कांग्रेस विधायक दल की बैठक रविवार शाम सात बजे बुलाई गई है, नए सीएम के नाम पर चर्चा संभव। राजस्थान के प्रभारी अजय माकन और वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में बतौर पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे।

जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच आज पार्टी ने जयपुर में विधायक दल की बैठक बुलाई है। ऐसा चर्चा है कि गहलोत अगर कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं तो राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक रविवार शाम सात बजे बुलाई गई है।

पार्टी महासचिव और राजस्थान के प्रभारी अजय माकन और वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में बतौर पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट किया, ‘राजस्थान में 25 सितंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक के लिए प्रभारी महासचिव अजय माकन के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे पर्यवेक्षक होंगे।’

Hon’ble Congress President has appointed Sh.Mallikarjun Kharge as Observer along with Sh.Ajay Maken,Gen. Secretary AICC, Incharge of Rajasthan, to attend the meeting of Congress Legislature Party (CLP) of Rajasthan Legislative Assembly slated to be held on 25th September at 7 PM.