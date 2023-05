क्या कर्नाटक में हिजाब बैन पर बदल जाएगा फैसला! राज्य के शिक्षा मंत्री ने दिया बड़ा बयान

By अंजली चौहान | Published: May 31, 2023 10:02 AM

शैक्षिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध और पूर्व भाजपा सरकार द्वारा पाठ्यपुस्तकों में बदलाव को लेकर शिक्षाविदों की कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगरप्पा ने कहा कि कांग्रेस सरकार एक ऐसा निर्णय लेगी जिससे सभी छात्रों को लाभ होगा।

फाइल फोटो

