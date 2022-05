स्टेडियम में कुत्ता घुमाने वाले IAS दंपति के तबादले पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा- अरुणाचल की बेइज्जती क्यों? उमर अब्दुल्ला ने भी किए ट्वीट

Highlights त्यागराज स्टेडियम में अधिकारी दंपतिअपने कुत्ते के साथ स्टेडियम में देखे गए थे स्टेडियम के दुरुपयोग के आरोपों के बाद संजीव खिरवार को लद्दाख तो उनकी पत्नी रिंकू धुग्गा को अरुणाचल प्रदेश भेज दिया गया

कोलकाताः दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता घुमाने वाले IAS दंपति पर गृह मंत्रालय ने कार्रवाई करते हुए उनका तबादला अलग-अलग राज्यों में कर दिया। आईएएस संजीव खिरवार का तबादला लद्दाख तो उनकी पत्नी रिंकू धुग्गा को अरुणाचल प्रदेश भेज दिया गया। इस बात को लेकर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा सवाल उठाए हैं।

टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा का कहना है कि केंद्र सरकार नॉर्थ ईस्ट के इलाकों के लिए फर्जी प्रेम दिखाती है और फिर ठीक से काम ना करने वाले अधिकारी का वहां तबादला कर देती है। महुआ मोइत्रा ने अपने ट्वीट में लिखा- 'ठीक से काम ना करने वाले दिल्ली के नौकरशाह का ट्रांसफर होने पर अरुणाचल प्रदेश का अपमान क्यों किया जा रहा है? गृह मंत्रालय नॉर्थ ईस्ट के इलाकों से दिखावटी प्रेम दिखाकर फिर उन इलाकों को अपने कचरे को फेंकने के लिए क्यों इस्तेमाल करती है?' महुआ ने आगे लिखा कि पेमा खांडू (अरुणाचल प्रदेश के सीएम) को इसका विरोध करना चाहिए।

Why shame Arunachal by transferring errant Delhi bureaucrat there? Why pay lip service to North East & then treat area like a dump for your rubbish, MHA? Please protest @PemaKhanduBJP @KirenRijiju

उधर उमर अब्दुल्ला ने आईएएस दंपति के तबादले को सजा के तौर पर देखनेवाले लोगों को जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम ने कहा कि लोग लद्दाख को सजा वाली पोस्टिंग क्यों कह रहे हैं? कई लोगों के लिए यह खूबसूरत जगह है जहां कई शानदार जगह हैं। दूसरी बात यह है कि वहां के लोगों के लिए यह हतोत्साहित करने वाला है कि ऑफिसर्स को यहां सजा देने के लिए भेजा जाता है।

Why are people calling Ladakh a “punishment posting”? For one it’s a beautiful place with very hospitable people & some stunning places to visit and secondly it’s demoralising for the people there to be given the impression that officers only get sent as a punishment.