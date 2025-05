कांग्रेस क्यों कर रही पूरे देश में 'जयहिंद' सभा का आयोजन? जानें क्या है ये और कैसे पार्टी को मिलेगा इससे राजनीतिक फायदा

Congress Jai Hind Sabhas: भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा समफलता पूर्वक ऑपरेशन सिंदूर किए जाने के बाद सभी पार्टी उनकी तारीफ कर रही है। केंद्र की बीजेपी सरकार हो या विपक्ष की कांग्रेस सभी ने सेना का मनोबल बढ़ाया है। इस बीच, कांग्रेस ने आज कहा कि वह सशस्त्र बलों के सम्मान में 20 से 30 मई तक देश के 15 स्थानों पर 'जयहिंद सभा' का आयोजन करेगी।

कांग्रेस कार्य समिति की बुधवार को हुई बैठक में इन सभाओं के आयोजन का फैसला लिया गया।

कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बृहस्पतिवार को ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे सशस्त्र बलों की सर्वोच्च वीरता और सफलता को सलाम करने के लिए पूरे भारत में 'जय हिंद सभा' आयोजित करेगी।’’

उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा चूक, राष्ट्रीय सुरक्षा से निपटने के सरकार के तरीके और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में अमेरिका की संलिप्तता पर सरकार की चुप्पी पर भी गंभीर सवाल उठाए जाने चाहिए।

कांग्रेस नेता ने बताया कि 20-30 मई तक दिल्ली, बाड़मेर, शिमला, हलद्वानी, पटना, जबलपुर, पुणे, गोवा, बेंगलुरु, कोच्चि, गुवाहाटी, कोलकाता, हैदराबाद, भुवनेश्वर और पठानकोट में जय हिंद सभाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें सेना के पूर्व सैनिक, पार्टी नेता और आम जनता शामिल होगी।

इससे एक दिन पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी ने आतंकवाद के खिलाफ सशस्त्र बलों के सभी प्रयासों में उनका समर्थन किया है।

Indian National Congress will hold ‘Jai Hind Sabhas’ across India to salute the supreme valour and success of our Armed Forces.



We also must raise serious questions on security lapses, the Government’s handling of national security, and its silence on the concerning involvement…