Anti-Terrorism Day 2025: क्यों मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस? पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या से जुड़े है तार

Anti-Terrorism Day 2025: भारत में प्रतिवर्ष आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। यह दिन आतंकवाद के खतरे और पूरे देश पर इसके प्रभाव को दर्शाने के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है। इसी दिन हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की गई थी।

आतंकवाद विरोधी दिवस पर, भारत भर के सभी सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक संस्थान आतंकवाद विरोधी शपथ लेकर इस दिन को मनाते हैं। यह दिन विभिन्न आतंकवादी हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने और आतंकवाद का मुकाबला करने और शांति और एकता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए पूरे देश में मनाया जाता है।

#WATCH | Delhi | Congress President Mallikarjun Kharge along with Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi pay homage to former Prime Minister Rajiv Gandhi on his 34th death anniversary at Vir Bhumi. pic.twitter.com/xf8zOIdseU