चंडीगढ़ में 'एक और शीश महल' को लेकर BJP क्यों कर रही है केजरीवाल पर हमला?

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर हमला बोला है, इस बार पंजाब के चंडीगढ़ में कथित "2 एकड़ के 7-स्टार बंगले" को लेकर। एक्स पर एक पोस्ट में, BJP ने एक सैटेलाइट इमेज शेयर की है, जिसके बारे में उसका कहना है कि यह चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में बनाया जा रहा एक "शानदार 7-स्टार, दो एकड़ का सरकारी बंगला" है। पार्टी ने दावा किया कि यह बंगला पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के "कोटे" से केजरीवाल के लिए बनाया जा रहा है।

बीजेपी की दिल्ली यूनिट के एक्स हैंडल पर पोस्ट में कहा गया, "बड़ी खबर - आम आदमी होने का नाटक करने वाले केजरीवाल ने एक और शानदार शीश महल बनवाया है।" केजरीवाल को पंजाब का "सुपर सीएम" बताते हुए, पोस्ट में कहा गया कि दिल्ली का बंगला खाली करने के बाद आप प्रमुख के पास "और भी शानदार शीश महल" है।

पोस्ट में कहा गया, "चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में, CM कोटे से 2 एकड़ का एक शानदार 7-स्टार सरकारी बंगला अरविंद केजरीवाल जी को अलॉट किया गया है।" बीजेपी की पंजाब यूनिट ने इस कथित बंगले को केजरीवाल का "नया शाही महल" बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार "केजरीवाल की पर्सनल सर्विस टीम की तरह काम कर रही है, टैक्स देने वालों का पैसा बर्बाद कर रही है, जबकि पंजाब ड्रग्स, बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार से जूझ रहा है।"

पंजाब में बीजेपी की राज्य यूनिट ने यह भी दावा किया कि AAP चीफ "इस बंगले से पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर में निकले, अंबाला में राज्य के प्राइवेट जेट में बैठे, और गुजरात चले गए - यह सब अपनी पार्टी के पॉलिटिकल कैंपेन के लिए, पंजाब की भलाई के लिए नहीं।"

आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी ऊपर लगाए गए आरोप को दोहराते हुए दावा किया कि "पूरी पंजाब सरकार एक आदमी की सेवा में लगी हुई है।"

‼️ Big Breaking - आम आदमी का ढोंग करने वाले केजरीवाल ने तैयार करवाया एक और भव्य शीशमहल



दिल्ली का शीश महल ख़ाली होने के बाद पंजाब के Super CM अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में दिल्ली से भी शानदार शीश महल तैयार करवा लिया है 😳



चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में CM कोटे की 2 Acre की आलीशान 7… pic.twitter.com/d3V4W23yRw — BJP Delhi (@BJP4Delhi) October 31, 2025

मालीवाल ने आप पर भी निशाना साधा और इसे "सेक्टर 2 में बंगले को कैंप ऑफिस के तौर पर दिखाने की कोशिश" बताया। मालीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में सवाल किया, "अगर यह कैंप ऑफिस है, तो पिछले 4 सालों में कितने लोग सीएम से मिलने यहाँ आए? सीएम कितनी बार इस ऑफिस में बैठे?" उन्होंने आगे पूछा कि केजरीवाल ऑफिस में कैसे रह सकते हैं। राज्यसभा सांसद ने आगे कहा, "सच तो यह है कि पंजाब के सुपर सीएम इसी घर में रहते हैं।"

AAP ने आरोपों को खारिज किया, BJP-शासित चंडीगढ़ प्रशासन पर सवाल उठाए

हालांकि, AAP ने इन आरोपों से इनकार किया है और बीजेपी को चुनौती दी है कि वह सबूत पेश करे कि यह बंगला कभी पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अलॉट किया गया है।

दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर बेनकाब होने के बाद बीजेपी पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाते हुए, आप के नेशनल मीडिया ऑफिसर अनुराग ढांडा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन बीजेपी के कंट्रोल में है। उन्होंने पूछा, "...आप इसे कब गिराने वाले हैं?"

ढांडा ने लिखा, “चंडीगढ़ में बीजेपी का एडमिनिस्ट्रेशन है, तो सवाल यह है: मैप को किसने अप्रूव किया? बिजली का कनेक्शन किसने दिया? पानी का कनेक्शन किसने दिया? पुलिस ने इसे बनने कैसे दिया? और आप इसे कब गिराने वाले हैं?”

Web Title: Why BJP is attacking Kejriwal over ‘another Sheesh Mahal’ in Chandigarh?