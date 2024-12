Who Was Vijay Shanker: कौन थे विजय शंकर?, अबू सलेम और मोनिका बेदी प्रत्यर्पण, आरुषि-हेमराज दोहरे हत्याकांड की जांच

Highlights Who Was Vijay Shanker: 12 दिसंबर 2005 से 31 जुलाई 2008 तक सीबीआई के निदेशक के तौर पर कार्य किया था। Who Was Vijay Shanker: चर्चित आरुषि-हेमराज दोहरे हत्याकांड मामले की जांच की थी। Who Was Vijay Shanker: राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, तथा नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड के प्रमुख भी रहे।

Who Was Vijay Shanker: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पूर्व निदेशक विजय शंकर का मंगलवार को निधन हो गया। लंबी बीमारी के बाद मंगलवार को निधन हो गया। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी शंकर (76) लंबे समय से बीमार थे। शंकर के परिवार ने बताया कि वह कुछ समय से नोएडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। उन्होंने बताया कि उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उनके पार्थिव शरीर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को दान कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश कैडर के 1969 बैच के आईपीएस अधिकारी शंकर ने 12 दिसंबर 2005 से 31 जुलाई 2008 तक सीबीआई के निदेशक के तौर पर कार्य किया था। सीबीआई निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, एजेंसी ने चर्चित आरुषि-हेमराज दोहरे हत्याकांड मामले की जांच की थी।

जब वह सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक थे तो उनकी निगरानी में ही पुर्तगाल से गैंगस्टर अबू सलेम और अभिनेत्री मोनिका बेदी का प्रत्यर्पण किया गया था। उन्होंने तेलगी घोटाले (स्टैंप पेपर घोटाला) की जांच की भी निगरानी की थी। सीबीआई निदेशक नियुक्त होने से पहले शंकर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, तथा नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड के प्रमुख भी रहे।

उन्होंने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में महानिरीक्षक के पद पर भी कार्य किया। 1990 के दशक में जब जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां चरम पर थीं तब शंकर वहीं तैनात थे। अपनी उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्त करने वाले शंकर ने उत्तर प्रदेश पुलिस में और विदेश मंत्रालय के अधीन मॉस्को में भी अपनी सेवाएं दीं।

सीबीआई के पूर्व निदेशक अनिल सिन्हा ने शंकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा, ‘‘यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने एक अनुभवी हस्ती को खो दिया। वह एक ईमानदार और साहसी अधिकारी थे जिन्हें हम उनके तेजतरार दिमाग और सिद्धांतवादी आचरण के लिए जानते थे। हम उनके दुखद निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं।’’

