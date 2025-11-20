कौन थे सुधाकर सिंह?, सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शोक व्यक्त करते हुए लिखा...
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 20, 2025 15:20 IST2025-11-20T15:19:05+5:302025-11-20T15:20:24+5:30
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुधाकर सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
लखनऊः उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह का बृहस्पतिवार सुबह लखनऊ के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उनके परिवार ने यह जानकारी दी। वह 67 वर्ष के थे। सिंह के बेटे सुजीत सिंह ने कहा, ‘‘वह (सुधाकर सिंह)मंगलवार को दिल्ली से विमान से वाराणसी आए थे। दिल्ली हवाई अड्डे पर वह ठीक थे लेकिन वाराणसी हवाई अड्डे पर उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उन्हें इलाज के लिए वाराणसी में भर्ती कराया गया था और फिर बेहतर उपचार के लिए उन्हें लखनऊ ले जाया गया।’’
सुजीत सिंह ने बताया कि उनके पिता को देर रात लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बृहस्पतिवार सुबह करीब सात बजे उनका निधन हो गया। उन्होंने चिकित्सकों के हवाले से बताया कि उनके पिता को हृदय संबंधी समस्याएं थीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुधाकर सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
आदित्यनाथ ने ‘एक्स’ एक पोस्ट में कहा, ‘‘मऊ जिले के घोसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुधाकर सिंह का निधन बहुत दुखद है। उन्हें मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को मोक्ष प्रदान करें और शोक संतप्त परिवार को यह बहुत बड़ा दुख सहने की शक्ति दें। ओम शांति।’’
सुधाकर सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘घोसी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक श्री सुधाकर सिंह जी का निधन अत्यंत दुःखद। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। शोक संतप्त परिजनों को यह असीम दुःख सहने का संबल प्राप्त हो। भावभीनी श्रद्धांजलि।’’