पत्नी के निधन के कुछ मिनट बाद असम के IPS अधिकारी शिलादित्य चेतिया ने खुद को मारी गोली, जानें उनके बारे में सबकुछ

Shiladitya Chetia: असम के गृह सचिव सिलादित्य चेतिया ने मंगलवार को गुवाहाटी के एक निजी अस्पताल के आईसीयू के अंदर अपने सर्विस हथियार से खुद को गोली मार ली, जहां कुछ मिनट पहले उनकी पत्नी का निधन हो गया था।

डीजीपी जीपी सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "घटनाओं के एक दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ में सिलादित्य चेतिया ने आज शाम अपनी जान ले ली, जिसके कुछ ही मिनट बाद उपस्थित चिकित्सक ने उनकी पत्नी की मृत्यु की घोषणा की, जो लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थीं। पूरा असम पुलिस परिवार गहरे शोक में है।" सिलादित्य चेतिया की दो बहनें हैं। पीटीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने अपनी मां और सास को खो दिया था।

In an unfortunate turn of events, Sri Shiladitya Chetia IPS 2009 RR, Secretary Home & Political Government of Assam, took his own life this evening, a few minutes after the attending physician declared the death of his wife who was battling cancer for a long time. Entire Assam… pic.twitter.com/s2yQpVuUpl