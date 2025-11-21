नमनाश स्याल कौन थे? दुबई एयर शो के दौरान तेजस क्रैश में जान गंवाने वाले पायलट

November 21, 2025

नमन स्याल 34 साल के थे और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले के नगरोटा के रहने वाले थे। लोकल हिमाचली पोर्टल्स के मुताबिक, नमन की पत्नी भी IAF में सीनियर ऑफ़िसर के तौर पर काम करती हैं।

नमनाश स्याल कौन थे? दुबई एयर शो के दौरान तेजस क्रैश में जान गंवाने वाले पायलट

नई दिल्ली: शुक्रवार को अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चल रहे दुबई एयर शो 2025 में एक डिस्प्ले के दौरान इंडियन एयर फ़ोर्स (IAF) का तेजस फ़ाइटर जेट क्रैश हो गया। बदकिस्मती से, इस हादसे में पायलट की मौत हो गई, इंडियन एयर फ़ोर्स ने एक बयान में इसकी पुष्टि की। पायलट की पहचान विंग कमांडर नमन स्याल के तौर पर हुई है।

नमन स्याल कौन थे?

नमन स्याल 34 साल के थे और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले के नगरोटा के रहने वाले थे। लोकल हिमाचली पोर्टल्स के मुताबिक, नमन की पत्नी भी IAF में सीनियर ऑफ़िसर के तौर पर काम करती हैं। उनके पिता भी IAF से रिटायर्ड हैं और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम किया, वे हैदराबाद में एयर फ़ोर्स स्टेशन में काम कर रहे थे। खबर है कि उनका पार्थिव शरीर रविवार को भारत लाया जाएगा।

दूसरा तेजस क्रैश

यह दूसरी बार है जब कोई तेजस फाइटर जेट क्रैश हुआ है। पिछले साल मार्च में, राजस्थान के जैसलमेर में एक स्टूडेंट हॉस्टल के कंपाउंड में एक तेजस फाइटर जेट ट्रेनिंग सॉर्टी के दौरान क्रैश हो गया था। उस समय, पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया था।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रतिक्रिया दी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुखी परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। "दुबई एयर शो में हवाई प्रदर्शन के दौरान एक बहादुर और साहसी IAF पायलट को खोने से बहुत दुख हुआ। दुखी परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। इस दुख की घड़ी में देश परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है।"

हिमाचल प्रदेश के CM ने शोक जताया

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी शोक जताया। उन्होंने एक्स पर कहा, "दुबई एयर शो में तेजस एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बहादुर बेटे नमन स्याल जी के निधन की खबर बहुत दुखद और दिल दहला देने वाली है।"

उन्होंने आगे कहा, "देश ने एक बहादुर, कर्तव्यनिष्ठ और साहसी पायलट खो दिया है। मैं दुखी परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं बहादुर बेटे नमन स्याल जी की अदम्य बहादुरी, ड्यूटी के प्रति समर्पण और देश सेवा के प्रति समर्पण को दिल से श्रद्धांजलि देता हूं।"

टॅग्स :TejasTejasindian air forceHimachal Pradeshइंडियन एयर फोर्सहिमाचल प्रदेशराजनाथ सिंह