WHO WAS Manmohan Singh: कौन थे डॉ. मनमोहन सिंह?, आधार, नरेगा और आरटीआई में अहम रोल!

नई दिल्लीः पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में गुरुवार 26 दिसंबर को दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। एम्स दिल्ली ने खबर की पुष्टि की है। सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब में हुआ था। 1948 में पंजाब विवि से मैट्रिक पास की। आगे की पढ़ाई करने ब्रिटेन चले गए। कैंब्रिज विश्वविद्यालय में कई डिग्री हासिल की। 1957 में अर्थशास्त्र से प्रथम श्रेणी से पास किया। 1962 में ऑक्सफोर्ड विवि के नूफिल्ड कॉलेज से डी फिल किया। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी का नाम गुरशरण कौर हैं और इनकी तीन बेटियां हैं। 2004 में देश के प्रधानमंत्री बने।

Former Prime Minister Manmohan Singh aged 92 passed away at AIIMS Delhi after he was admitted here for treatment pic.twitter.com/OTbJzbXlkv — ANI (@ANI) December 26, 2024

With profound grief, we inform the demise of the former Prime Minister of India, Dr Manmohan Singh, aged 92. He was being treated for age-related medical conditions and had a sudden loss of consciousness at home on 26 December 2024. Resuscitative measures were started immediately… pic.twitter.com/ZX9NakKo7Y— ANI (@ANI) December 26, 2024

"India mourns the loss of one of its most distinguished leaders, Dr. Manmohan Singh Ji. Rising from humble origins, he rose to become a respected economist. He served in various government positions as well, including as Finance Minister, leaving a strong imprint on our economic… pic.twitter.com/0eiQyg8m3g— Press Trust of India (@PTI_News) December 26, 2024

"Dr. Manmohan Singh Ji and I interacted regularly when he was PM and I was the CM of Gujarat. We would have extensive deliberations on various subjects relating to governance. His wisdom and humility were always visible. In this hour of grief, my thoughts are with the family of… pic.twitter.com/26x89Ta5nt— Press Trust of India (@PTI_News) December 26, 2024

सिंह ने 2004-2014 के बीच दो पूर्ण कार्यकाल के लिए प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्हें 1991-96 के भारत के आर्थिक सुधारों के वास्तुकार के रूप में व्यापक रूप से सराहा जाता है जिसने देश का भविष्य बदल दिया। 1991 में, मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे, जब अर्थव्यवस्था को पतन के कगार से बचाने के लिए तीन प्रमुख सुधार उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण लाए गए थे।

BJP national president and Union Health Minister JP Nadda tweets, "The passing of Former Prime Minister and Economist Shri Manmohan Singh ji is an immense loss for the nation. A visionary statesman and a stalwart of Indian politics, throughout his remarkable career in public… pic.twitter.com/gllTGhRDWi — ANI (@ANI) December 26, 2024

तत्कालीन प्रधान मंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने परिवर्तनकारी आर्थिक सुधारों की लहर का नेतृत्व किया। लाइसेंस राज को खत्म किया, उद्योगों को नियंत्रणमुक्त किया और कराधान, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और व्यापार में अभूतपूर्व बदलाव लाए। 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में शामिल हुए थे। 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए। 1987 में पद्म विभूषण दिया गया था।

Union Home Minister Amit Shah tweets, "The news of the demise of former Prime Minister Dr. Manmohan Singh is extremely sad. From being the Governor of the Reserve Bank of India to the Finance Minister of the country and as the Prime Minister, Dr. Manmohan Singh played an… pic.twitter.com/YWIy8gvvCF — ANI (@ANI) December 26, 2024

सिंह के निधन पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने शोक व्यक्त किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के निधन के बारे में जानकर मुझे गहरा दुख हुआ। उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। हमारे राष्ट्र के प्रति आपकी सेवा के लिए धन्यवाद। आपको हमेशा आपकी आर्थिक क्रांति और प्रगतिशील परिवर्तनों के लिए याद किया जाएगा।

Former Prime Minister and JD(S) chief HD Deve Gowda tweets, "Very sad to know the passing away of former Prime Minister, Shri Manmohan Singh. He was a good and patient man, a brilliant economist, and a colleague I valued and respected. He will be remembered in history as the man… pic.twitter.com/8Iu1mJTGI3 — ANI (@ANI) December 26, 2024

पूर्व पीएम को तबीयत बिगड़ने के बाद गुरुवार शाम दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और हेल्थ मंत्री जेपी नड्डा एम्स पहुंचे। आधार, नरेगा और आरटीआई में मनमोहन सिंह ने अहम रोल निभाया और अर्थव्यवस्था को बुलंदी पर पहुंचाया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह का बृहस्पतिवार को निधन हो गया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) दिल्ली ने यह जानकारी दी।

#WATCH | Former PM Manmohan Singh Demise | Congress leader Shashi Tharoor says, "It's very tragic. He was a great prime minister who served the nation. we are cancelling all our programmes and rushing back to Delhi..." pic.twitter.com/Hg2ubVuxOH — ANI (@ANI) December 26, 2024

