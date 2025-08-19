कौन हैं सुदर्शन रेड्डी? सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव में देंगे टक्कर

August 19, 2025

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी को आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष का उम्मीदवार घोषित किया गया है।

Highlightsबी. सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी दलों के संयुक्त उम्मीदवार हैं।साझा उम्मीदवार चुनने का फैसला किया है, यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। विपक्षी दल एक नाम पर सहमत हुए। यह लोकतंत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

नई दिल्लीः इंडिया ब्लॉक ने मंगलवार को आगामी चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी को अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति से पहले रेड्डी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके थे। वे 2011 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त हुए। रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को हुआ। रेड्डी ने बीए और एलएलबी की पढ़ाई पूरी की साल 1971 में आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में वकील के रूप में नामांकित हुए और जिरह करने लगे। 

 

साल 1988-1990 तक आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में सरकारी वकील रहे। केंद्र सरकार में अतिरिक्त वकील के रूप में काम किया। 2 मई 1995 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थायी जज बने। 5 दिसंबर 2005 को गौहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। 12 जनवरी 2007 को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हुए। 8 जुलाई 2011 को रिटायर हुए।

वह एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। 9 सितंबर को होने वाले इस चुनाव से एक रोमांचक राजनीतिक मुकाबले की उम्मीद है क्योंकि मतदान से पहले दोनों पक्ष एक-दूसरे के समर्थन में जुटेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी को आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष का उम्मीदवार घोषित किया गया है।

रेड्डी उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और गोवा के पहले लोकायुक्त हैं। ‘इंडिया’ गठबंधन के सभी दलों ने एक साझा उम्मीदवार चुनने का फैसला किया है, यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। मुझे खुशी है कि सभी विपक्षी दल एक नाम पर सहमत हुए। यह लोकतंत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

 

  

