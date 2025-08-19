कौन हैं सुदर्शन रेड्डी? सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव में देंगे टक्कर
By सतीश कुमार सिंह | Updated: August 19, 2025 13:40 IST2025-08-19T13:27:43+5:302025-08-19T13:40:54+5:30
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी को आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष का उम्मीदवार घोषित किया गया है।
नई दिल्लीः इंडिया ब्लॉक ने मंगलवार को आगामी चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी को अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति से पहले रेड्डी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके थे। वे 2011 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त हुए। रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को हुआ। रेड्डी ने बीए और एलएलबी की पढ़ाई पूरी की साल 1971 में आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में वकील के रूप में नामांकित हुए और जिरह करने लगे।
#WATCH | INDIA alliance names former Supreme Court Judge B. Sudershan Reddy as its candidate for the Vice President of India post— ANI (@ANI) August 19, 2025
Congress President Mallikarjun Kharge says, "He will nomination on August 21. Tomorrow, all opposition parties' MPs are meeting in the central hall… pic.twitter.com/Bf9AimasPx
#WATCH | INDIA alliance names former Supreme Court Judge B. Sudershan Reddy as its candidate for the Vice President of India post
Congress President Mallikarjun Kharge says, "This vice-presidential contest is an ideological battle, and all the opposition parties agreed on this,… pic.twitter.com/r7glvCdDjj— ANI (@ANI) August 19, 2025
साल 1988-1990 तक आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में सरकारी वकील रहे। केंद्र सरकार में अतिरिक्त वकील के रूप में काम किया। 2 मई 1995 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थायी जज बने। 5 दिसंबर 2005 को गौहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। 12 जनवरी 2007 को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हुए। 8 जुलाई 2011 को रिटायर हुए।
वह एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। 9 सितंबर को होने वाले इस चुनाव से एक रोमांचक राजनीतिक मुकाबले की उम्मीद है क्योंकि मतदान से पहले दोनों पक्ष एक-दूसरे के समर्थन में जुटेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी को आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष का उम्मीदवार घोषित किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी को आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष का उम्मीदवार घोषित किया गया है। यह घोषणा मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने मंगलवार को घोषणा की कि उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी दलों के संयुक्त उम्मीदवार हैं।
रेड्डी उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और गोवा के पहले लोकायुक्त हैं। ‘इंडिया’ गठबंधन के सभी दलों ने एक साझा उम्मीदवार चुनने का फैसला किया है, यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। मुझे खुशी है कि सभी विपक्षी दल एक नाम पर सहमत हुए। यह लोकतंत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।
Former Supreme Court Judge B. Sudershan Reddy named INDIA alliance candidate for the Vice President post pic.twitter.com/gm0OxBkeRK— ANI (@ANI) August 19, 2025
#WATCH | Former Supreme Court Judge B. Sudershan Reddy named INDIA alliance candidate for the Vice President post
Congress national president Mallikarjun Kharge says, "B. Sudershan Reddy is one of India's most distinguished and progressive jurists. He has had a long and eminent… pic.twitter.com/xfoi0COHlp— ANI (@ANI) August 19, 2025
#WATCH | Delhi: INDIA alliance leaders arrive at the residence of Congress national president Mallikarjun Kharge for a meeting— ANI (@ANI) August 19, 2025
Congress leader Pramod Tiwari says, "The election of the Vice President should have been by consensus, but the BJP did not want this, so a consensus… pic.twitter.com/b8CKDU49lB
Former Supreme Court Judge B Sudershan Reddy to be INDIA bloc's candidate for Vice-Presidential election: Mallikarjun Kharge. pic.twitter.com/MgsnbZq0UR— Press Trust of India (@PTI_News) August 19, 2025