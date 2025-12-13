Pankaj Chaudhary: कौन हैं पंकज चौधरी, महाराजगंज के सांसद जो बनेंगे यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष?

नई दिल्ली: शनिवार दोपहर 3 बजे भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की उत्तर प्रदेश यूनिट के अगले प्रमुख के पद के लिए नॉमिनेशन पेपर दाखिल करने की डेडलाइन खत्म होने पर, उत्तर प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सिर्फ़ पंकज चौधरी ने ही नॉमिनेशन दाखिल किया है।

न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सिंह ने कहा, "पंकज चौधरी ने एक ही नॉमिनेशन फाइल किया है। नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख दोपहर 3 बजे तक थी। नॉमिनेशन की जांच की जा रही है। घोषणा कल की जाएगी... लोग उत्साहित हैं।"

बीजेपी के राज्य चुनाव अधिकारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडे ने पहले न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को बताया था कि अगले चीफ के नाम की घोषणा केंद्रीय चुनाव अधिकारी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 14 दिसंबर को दोपहर करीब 1 बजे करेंगे।

पंकज चौधरी कौन हैं?

यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए जिन लोगों के नाम पर विचार किया जा रहा था, उनमें पंकज चौधरी का नाम भी आगे था। 66 साल के यह नेता वित्त राज्य मंत्री हैं और महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से सात बार के सांसद हैं। पीटीआई के अनुसार, कुर्मी जाति के सदस्य, जो अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में आते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भरोसेमंद माना जाता है।

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा, "नेतृत्व ऐसे नेता को दिया जाएगा जिसे पार्टी के लिए काम करने का लंबा अनुभव हो और वह पार्टी कैडर का व्यक्ति हो।" चौधरी, जो एक प्रमुख ओबीसी नेता हैं, ने 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के वीरेंद्र चौधरी को 35,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से हराया था और उन्हें वित्त राज्य मंत्री बनाया गया था।

एनडीटीवी के अनुसार, चौधरी की मां उज्ज्वल चौधरी महाराजगंज जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं और उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत स्थानीय स्तर से की थी, जब वे 1989 से 1991 तक गोरखपुर में नगर निगम के सदस्य थे। उन्होंने एक साल तक नगर निगम के डिप्टी मेयर के रूप में काम किया और बाद में उन्हें गोरखपुर का डिप्टी मेयर नियुक्त किया गया।

अगले UP BJP चीफ के लिए रेस

इस पद के लिए संभावित उम्मीदवारों के तौर पर जिन दूसरे नामों पर चर्चा हो रही थी, वे थे बीएल वर्मा, राम शंकर कठेरिया, धर्मपाल सिंह और UP के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य।

BJP के चुनाव प्रभारी ने पहले ही पार्टी के अंदरूनी लोकतंत्र और पारदर्शिता के प्रति BJP की प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया था, और यह बताया था कि पार्टी कैडर-आधारित है और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि यह कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है।

परंपरागत रूप से, BJP प्रदेश अध्यक्ष को सर्वसम्मति से चुना जाता है, और चुनाव की ज़रूरत शायद ही कभी पड़ती है। इसके बावजूद, पार्टी ने चुनाव के लिए योग्य वोटर्स की लिस्ट जारी की है।

Web Title: Who is Pankaj Chaudhary, Maharajganj MP and frontrunner for UP BJP chief post?