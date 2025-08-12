Minta Devi: कौन हैं मिंता देवी? विपक्षी सांसदों ने उनके नाम वाली टी-शर्ट पहनकर विरोध प्रदर्शन किया

मिंता देवी का नाम सीवान ज़िले के दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के अरजानीपुर गाँव की मतदाता सूची में है। सूची में उनकी उम्र 124 वर्ष दिखाई गई है और उनका नाम पहली बार जोड़ा गया है।

Minta Devi: कौन हैं मिंता देवी? विपक्षी सांसदों ने उनके नाम वाली टी-शर्ट पहनकर विरोध प्रदर्शन किया

नई दिल्ली: विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को संसद भवन के बाहर चुनावों में कथित धांधली, वोट चोरी और एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान, विपक्षी सांसदों ने '124 वर्षीय मिंता देवी' वाली टी-शर्ट पहनी थी, जिसके पीछे '124 नॉट आउट' लिखा था। विपक्ष का दावा था कि 124 वर्षीय मिंता देवी बिहार की मतदाता सूची में नई पंजीकृत मतदाता हैं।

मिंता देवी कौन हैं?

मिंता देवी का नाम सीवान ज़िले के दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के अरजानीपुर गाँव की मतदाता सूची में है। सूची में उनकी उम्र 124 वर्ष दिखाई गई है और उनका नाम पहली बार जोड़ा गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा मतदाता सूचियों में कथित हेराफेरी और धोखाधड़ी के सबूत पेश करने के बाद, चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद मिंता देवी का नाम सामने आया।

मिंता देवी पर राहुल गांधी की टिप्पणी

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे अनगिनत मामले हैं। उन्होंने कहा, "तस्वीर अभी सामने आनी बाकी है।" प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि कई मामलों में रिश्तेदारों के नाम और पते फर्जी होते हैं।

एसआईआर के खिलाफ विपक्ष का विरोध

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सहित विपक्षी सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची में संशोधन का विरोध किया और वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग की इस कवायद का उद्देश्य इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करना है।

विपक्ष के विरोध पर भाजपा सांसद की प्रतिक्रिया

एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों के विरोध पर टिप्पणी करते हुए, भाजपा सांसद जगदम्बिका पॉल ने कहा कि अगर विपक्ष के पास अपने आरोपों के समर्थन में कोई सबूत होता, तो उन्हें चुनाव आयोग के सामने पेश करना चाहिए था, जिसने 30 सांसदों के साथ चर्चा के लिए समय आवंटित किया था। उन्होंने तर्क दिया कि सबूतों के अभाव ने विपक्ष के कार्यों को केवल गलत सूचना फैलाने के प्रयासों के रूप में उजागर किया।
 

