कौन हैं कन्नन गोपीनाथन?, केसी वेणुगोपाल और पवन खेड़ा की मौजूदगी कांग्रेस में शामिल

कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल पार्टी, मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा और कुछ अन्य नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की।
नई दिल्लीः भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के पूर्व अधिकारी कन्नन गोपीनाथन सोमवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल पार्टी, मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा और कुछ अन्य नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की।
LIVE: Eminent personality joins the Indian National Congress at AICC Office, New Delhi. https://t.co/MlUyKo3Ftm— Congress (@INCIndia) October 13, 2025
कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर पूर्व IAS अधिकारी @naukarshah जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए।
आपको बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं।
📍 दिल्लीpic.twitter.com/dgQzkYTJiF— Congress (@INCIndia) October 13, 2025
#WATCH | After joining Congress, former IAS officer Kannan Gopinathan says, "Abrogating Article 370 might be a decision of the Government. But if you decide to shut down an entire state, jail all journalists, MPs and former CMs, shut down transportation, communication and… pic.twitter.com/poWycVqGCM— ANI (@ANI) October 13, 2025
खेड़ा पार्टी में उनका स्वागत करते हुए करते हुए कहा, "कन्नन गोपीनाथन जी 2012 बैच के आईएएस अधिकारी रहे। जिस समय देश में बोलना लगभग नामुमकिन था, तब उन्होंने आवाज उठाई। गोपीनाथन जी ने जम्मू-कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने पर बुलंद होकर आवाज उठाई और सीएए के मुद्दे पर भी मुखर रहे।" उन्होंने कहा, "गोपीनाथन जी ने वीवीपीएटी के मुद्दे पर भी खुलकर बोला।
One of the brave bureaucrats who has a passion towards the downtrodden and marginalised people of the country and who has always fought for justice and unity: this is what defines @naukarshah ji.— Congress (@INCIndia) October 13, 2025
He was born in Kerala and has worked in the Northeast and other parts of the… pic.twitter.com/LqdVo2Ahf1
#WATCH | Congress General Secretary (Organisation) and MP K.C. Venugopal says, "It is the happiest moment for all of us that one of the brave bureaucrats who has passion towards the downtrodden and marginalised people of this country, and who always fought for justice, love and… https://t.co/5paysighFmpic.twitter.com/Q9oo9ZCujA— ANI (@ANI) October 13, 2025
कई प्राथमिकियां और तमाम कार्रवाई झेलीं, लेकिन वे डरे नहीं और झुके नहीं। आखिर में उन्होंने ऐसी नौकरी छोड़ दी, जिसे सब हासिल करना चाहते हैं।" खेड़ा के अनुसार, खुशी की बात है कि गोपीनाथन जी ने कांग्रेस पार्टी को चुना। उन्होंने कहा, "हमारे दरवाजे हर उस आवाज के लिए खुले हैं, जो आजादी और न्याय की बात करती है। "
कन्नन गोपीनाथन जी, 2012 बैच के IAS अधिकारी रहे। जिस समय देश में बोलना लगभग नामुमकिन था, तब उन्होंने आवाज उठाई।— Congress (@INCIndia) October 13, 2025
कन्नन गोपीनाथन जी ने जम्मू-कश्मीर को राज्य से UT बनाए जाने पर बुलंद होकर आवाज उठाई और CAA के मुद्दे पर भी मुखर रहे। उन्होंने संदेश दिया कि लोगों से बोलने का हक नहीं… pic.twitter.com/vmKRCWQaAJ