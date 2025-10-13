कौन हैं कन्नन गोपीनाथन?, केसी वेणुगोपाल और पवन खेड़ा की मौजूदगी कांग्रेस में शामिल

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 13, 2025 12:26 IST2025-10-13T12:21:21+5:302025-10-13T12:26:36+5:30

कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल पार्टी, मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा और कुछ अन्य नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की।

file photo

Highlightsकन्नन गोपीनाथन सोमवार को कांग्रेस में शामिल हो गए।कन्नन गोपीनाथन जी 2012 बैच के आईएएस अधिकारी रहे।गोपीनाथन जी ने वीवीपीएटी के मुद्दे पर भी खुलकर बोला।

नई दिल्लीः भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के पूर्व अधिकारी कन्नन गोपीनाथन सोमवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल पार्टी, मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा और कुछ अन्य नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की।

   

खेड़ा पार्टी में उनका स्वागत करते हुए करते हुए कहा, "कन्नन गोपीनाथन जी 2012 बैच के आईएएस अधिकारी रहे। जिस समय देश में बोलना लगभग नामुमकिन था, तब उन्होंने आवाज उठाई। गोपीनाथन जी ने जम्मू-कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने पर बुलंद होकर आवाज उठाई और सीएए के मुद्दे पर भी मुखर रहे।" उन्होंने कहा, "गोपीनाथन जी ने वीवीपीएटी के मुद्दे पर भी खुलकर बोला।

 

कई प्राथमिकियां और तमाम कार्रवाई झेलीं, लेकिन वे डरे नहीं और झुके नहीं। आखिर में उन्होंने ऐसी नौकरी छोड़ दी, जिसे सब हासिल करना चाहते हैं।" खेड़ा के अनुसार, खुशी की बात है कि गोपीनाथन जी ने कांग्रेस पार्टी को चुना। उन्होंने कहा, "हमारे दरवाजे हर उस आवाज के लिए खुले हैं, जो आजादी और न्याय की बात करती है। "

