Jordan Lepcha Padma Shri award: 25 वर्ष से लेपचा जनजाति की सांस्कृतिक विरासत को संजो रहे जॉर्डन को पद्मश्री सम्मान, जानें

Jordan Lepcha Padma Shri award: ऐतिहासिक घटनाओं और पारिवारिक मूल्यों की कहानियों को चित्रित करती बांस की टोपियां बनाने वाले सिक्किम के कारीगर जॉर्डन लेपचा को इस साल के पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है। मांगन जिले के लोअर लिंगदोंग निवासी 50 वर्षीय शिल्पकार पिछले 25 वर्ष से लेपचा जनजाति की सांस्कृतिक विरासत को संजो रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘महत्वपूर्ण समारोहों और औपचारिक कार्यक्रमों में टोपियां पहनी जाती हैं। ये लेपचा जनजाति की पहचान हैं।’’ पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण के लिए चुने जाने पर आभार जताया और इस पुरस्कार को किसानों, महिलाओं एवं युवाओं समेत सभी नागरिकों को समर्पित किया।

