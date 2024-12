Maharashtra Assembly: कौन हैं कालीदास कोलंबकर?, 288 नवनिर्वाचित विधायकों को पद की शपथ दिलाएंगे

Highlights विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव नौ दिसंबर को होगा। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में एक भव्य समारोह में उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

Maharashtra Assembly: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक कालीदास कोलंबकर ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली। राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की उपस्थिति में शपथ दिलाई। महाराष्ट्र विधानसभा का तीन दिवसीय विशेष सत्र शुरू होने से एक दिन पहले कोलंबकर ने शपथ ली। ‘प्रोटेम स्पीकर’ के रूप में वह 288 नवनिर्वाचित विधायकों को पद की शपथ दिलाएंगे तथा सात दिसंबर से शुरू हो रहे 15वीं विधानसभा के तीन दिवसीय विशेष सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराएंगे।

