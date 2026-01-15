कौन हैं शत्रुजीत सिंह कपूर, प्रवीण कुमार और राकेश अग्रवाल, मोदी सरकार ने आईटीबीपी, बीएसएफ एवं एनआईए महानिदेशक किया नियुक्त
January 15, 2026
नई दिल्लीः हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर को बुधवार को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) का महानिदेशक नियुक्त किया गया। बल के पास चीन से लगती देश की सीमा की सुरक्षा का जिम्मा है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार, कपूर मौजूदा आईटीबीपी प्रमुख प्रवीण कुमार की जगह लेंगे जिन्हें सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का नया महानिदेशक बनाया गया है। भारतीय पुलिस सेवा के 1990 बैच के अधिकारी कपूर हरियाणा कैडर से हैं और उन्हें पिछले साल अक्टूबर में आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की कथित आत्महत्या के विवाद के बाद छुट्टी पर भेजा गया था।
उस समय वह हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के पद पर तैनात थे। भारतीय पुलिस सेवा के 2001 बैच के अधिकारी पूरन ने कथित तौर पर सात अक्टूबर को आत्महत्या कर ली थी। कथित तौर पर छोड़े गए आठ पन्नों के ‘अंतिम नोट’ में उन्होंने कपूर समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों पर ‘‘जाति-आधारित भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न, सार्वजनिक रूप से अपमानित करने और अत्याचार’’ के आरोप लगाए थे।
हरियाणा सरकार ने पिछले महीने कपूर को राज्य के डीजीपी के पद से मुक्त कर दिया था। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी आईटीबीपी के महानिदेशक के रूप में नियुक्ति 31 अक्टूबर 2026 तक यानी उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक मंजूर की है। मौजूदा आईटीबीपी प्रमुख प्रवीण कुमार, पश्चिम बंगाल कैडर से भारतीय पुलिस सेवा के 1993 बैच के अधिकारी हैं।
उन्हें 30 सितंबर 2030 तक के लिए बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। कुमार, दलजीत सिंह चौधरी की सेवानिवृत्ति के बाद से 30 नवंबर से बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। बीएसएफ मुख्य रूप से पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती भारत की सीमाओं की सुरक्षा संभालती है।
आतंकवाद रोधी विशेषज्ञ राकेश अग्रवाल को बुधवार को देश की आतंकवाद रोधी एजेंसी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश कैडर के 1994 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी अग्रवाल वर्तमान में एजेंसी में विशेष महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं।
पिछले महीने सदानंद वसंत दाते को उनके मूल कैडर महाराष्ट्र वापस भेजे जाने के बाद से अग्रवाल एनआईए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। दाते ने तीन जनवरी को महाराष्ट्र पुलिस प्रमुख का पदभार संभाला। उनके लौटने के बाद, अग्रवाल को अंतरिम एनआईए प्रमुख नियुक्त किया गया।
कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उन्हें 31 अगस्त 2028 तक, यानी उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक, एनआईए के महानिदेशक के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। अग्रवाल आतंकवाद-रोधी और कट्टरपंथ से जुड़े मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं।
उन्हें एक कुशल जांचकर्ता के रूप में जाना जाता है, जो जटिल आंतरिक सुरक्षा मामलों की जांच करने में माहिर हैं। अग्रवाल के पास केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) में काम करने का भी व्यापक अनुभव है। वह केंद्र और हिमाचल प्रदेश में कई अहम पदों पर रह चुके हैं।