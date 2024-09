VIDEO: छपरा में महावीरी जुलूस को देखते समय भरभराकर गिरी भीड़ से गदागद बालकनी, करीब 100 लोग घायल

छपरा:बिहार के छपरा जिले में महावीरी जुलूस के दौरान छज्जा गिरने से करीब 100 लोग घायल हो गए। घटना मंगलवार शाम की है। घायलों में से कई लोग छज्जे पर चढ़कर कार्यक्रम देख रहे थे, जबकि अन्य छत पर या नीचे खड़े थे। छज्जा गिरने से छज्जा और छत पर मौजूद लोग नीचे दर्शकों पर गिर पड़े। उस समय लोग इसुआपुर मेले में ऑर्केस्ट्रा का आनंद ले रहे थे, जहां कई समूह प्रस्तुति दे रहे थे। छज्जा गिरने से भीड़ में अफरा-तफरी मच गई।

आपातकालीन प्रतिक्रियाकर्ताओं ने आनन-फानन में घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचाया। कुछ का फिलहाल इसुआपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है, जबकि अन्य को स्थानीय निजी क्लीनिक में भर्ती कराया गया है। हर साल की तरह इस साल भीमावीर मेला झंडा यात्रा निकाली जा रही थी और इसमें कई ऑर्केस्ट्रा समूह हिस्सा ले रहे थे।

