Bihar Assembly Election phase 2 Voting: बिहार में कब होंगे दूसरे चरण के मतदान? पढ़ें 122 निर्वाचन क्षेत्र की सूची
By अंजली चौहान | Updated: November 7, 2025 15:22 IST2025-11-07T15:22:36+5:302025-11-07T15:22:56+5:30
Bihar Assembly Election phase 2 Voting: भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सोमवार को घोषणा की कि बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में, 6 और 11 नवंबर को होंगे।
Bihar Assembly Election phase 2 Voting: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पहले चरण के मतदान हो चुके हैं। अब दूसरे चरण के मतदान होने वाले हैं। चुनाव आयोग के अनुसार, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को। 122 निर्वाचन क्षेत्रों की पूरी सूची चुनाव के दूसरे चरण में कुल 122 सीटों पर मतदान होगा।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में आगामी चुनावों में 7.4 करोड़ से ज़्यादा मतदाता हैं, जिनमें 14 लाख पहली बार मतदान करने वाले मतदाता भी शामिल हैं।
कुमार ने कहा, "बिहार में कुल 7.42 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 3.92 करोड़ पुरुष और 3.5 करोड़ महिलाएं हैं। 14 लाख पहली बार मतदान करने वाले मतदाता हैं और 4 लाख वरिष्ठ नागरिक मतदाता हैं।"
बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण 122 सीटों की पूरी सूची
वाल्मिकीनगर
रामनगर (एससी)
नरकटियागंज
बगहा
लौरिया
नौतन
चनपटिया
बेतिया
सिकटा
रक्सौल
सुगौली
नरकटिया
हरसिद्धि (एससी)
गोविंदगंज
केसरिया
कल्याणपुर
पिपरा
मधुबन
मोतिहारी
चिरैया
ढाका
शिवहर
रीगा
बथनाहा (एससी)
परिहार
सुरसंड
बाजपट्टी
सीतामढ़ी
रून्नीसैदपुर
बेलसंड
हरलाखी
बेनीपट्टी
खजौली
बाबूबरही
बिस्फी
मधुबनी
राजनगर (अनुसूचित जाति)
झंझारपुर
फुलपरास
लौकहा
निर्मली
पिपरा
सुपौल
त्रिवेणीगंज (एससी)
छातापुर
नरपतगंज
रानीगंज (एससी)
फोर्बेस्गंज
अररिया
जोकीहाट
सिकटी
बहादुरगंज
ठाकुरगंज
किशनगंज
कोचाधामन
प्रणय
बैसी
कस्बा
बनमनखी (एससी)
रूपौली
धमदाहा
पूर्णिया
कटिहार
कदवा
बलरामपुर
प्राणपुर
मनिहारी (एसटी)
बरारी
कोरहा (एससी)
बिहपुर
गोपालपुर
पीरपैंती (एससी)
कहलगांव
भागलपुर
सुल्तानगंज
नाथनगर
अमरपुर
धोरैया (अनुसूचित जाति)
बांका
कटोरिया (एसटी)
बेलहर
रामगढ़
मोहनिया (एससी)
भभुआ
चैनपुर
चेनारी (एससी)
सासाराम
करगहर
दिनारा
नोखा
डेहरी
काराकाट लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र
अरवल
कुर्था
जहानाबाद
घोसी
मखदुमपुर (एससी)
गोह
ओबरा
नबीनगर
कुटुम्बा (एससी)
औरंगाबाद
रफीगंज
गुरुआ
शेरघाटी
इमामगंज (एससी)
बाराचट्टी (एससी)
बोधगया (एससी)
गया टाउन
टिकारी
बेलागंज
अत्री
Wazirganj
रजौली (एससी)
हिसुआ
नवादा
गोबिंदपुर
वारसलीगंज
सिकंदरा (SC)
जमुई
झाझा
चकाई