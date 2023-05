Delhi Metro: अब व्हाट्सएप से खरीदें मेट्रो का टिकट, डीएमआरसी ने शुरू की स्पेशल सर्विस, जानें इस्तेमाल का तरीका-जरूरी बातें

नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो के यात्री अब मंगलवार को शुरू की गई व्हाट्सएप -आधारित टिकट सेवा का उपयोग करके एयरपोर्ट लाइन पर यात्रा कर सकेंगे। अधिकारियों ने कहा कि इस व्यवस्था के तहत यात्री सीधे व्हाट्सएप पर ‘क्यूआर कोड’-आधारित टिकट प्राप्त कर सकेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने कहा, ‘‘यात्रियों के यात्रा अनुभव में डिजिटल माध्यम के जरिये बढ़ोतरी करते हुए, दिल्ली मेट्रो ने आज अपनी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यात्रा के लिए एक व्हाट्सऐप-आधारित टिकट सेवा शुरू की।’’

डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने यहां मेट्रो भवन में अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में इस सेवा का आरंभ किया है। इस सुविधा के शुरू होने से एयरपोर्ट लाइन पर यात्री अब अपने स्मार्टफोन से व्हाट्सएप ‘‘चैटबॉट जनित क्यूआर कोड’’ आधारित टिकट का उपयोग कर सकेंगे।

Further enhancing travel experience for its commuters in an easy to navigate digital mode, Delhi Metro today introduced ‘WhatsApp based Ticketing Service’ for travel on Airport Express Line. This was launched by Dr. Vikas Kumar, MD/DMRC in presence of other senior officials. pic.twitter.com/MjJcHU3moS