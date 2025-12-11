क्या होता है मास्क्ड आधार कार्ड? जानें क्या है इसका फायदा और डाउनलोड करने का तरीका

Masked Aadhaar Card: आधार कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। जो बैंक से लेकर कई जगहों पर काम आता है। यही वजह है कि यह बहुत जरूरी दस्तावेज है जिसे संभाल कर रखा जाता है। आधार नंबर हर किसी के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। क्योंकि आधार कार्ड नंबर की मदद से ऑनलाइन फ्रॉड किया जा सकता है। ऐसे में, आधार कार्ड यूज़र्स मास्क्ड आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मास्क्ड आधार का इस्तेमाल ID वेरिफिकेशन के लिए किया जा सकता है। मास्क्ड आधार एक सुरक्षित तरीका है जिससे आप अपना पूरा आधार नंबर हर किसी के साथ शेयर किए बिना अपनी पहचान वेरिफाई कर सकते हैं।

मास्क्ड आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

सबसे पहले, UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

वेबसाइट पर “लॉगिन” ऑप्शन पर क्लिक करें।

अपना आधार नंबर और कैप्चा सही-सही डालें।

आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा।

उसके बाद, OTP डालें।

लॉग इन करने के बाद, “डाउनलोड आधार” ऑप्शन पर क्लिक करें।

डाउनलोड करते समय, “मास्क्ड आधार” ऑप्शन पर क्लिक करें।

डाउनलोड किए गए मास्क्ड आधार में आपके आधार नंबर के आखिरी चार अंक छिपे होंगे, जिससे आपकी सुरक्षा बढ़ जाएगी।

मास्क्ड आधार के फायदे

मास्क्ड आधार का इस्तेमाल सिर्फ़ पहचान वेरिफिकेशन के लिए किया जा सकता है और आधार कार्ड का इस्तेमाल किसी और मकसद के लिए नहीं किया जा सकता। अगर आपको किसी ऑर्गनाइज़ेशन को अपना पूरा आधार नंबर देना है तो आपको सावधान रहना चाहिए। साथ ही, आधार कार्ड नंबर सिर्फ़ भरोसेमंद सोर्स के साथ ही शेयर करना चाहिए। मास्क्ड आधार कार्ड की मदद से आप आधार की सुरक्षा को और मज़बूत कर सकते हैं।

आधार कार्ड क्या है?

हर आधार कार्ड में एक यूनिक 12 अंकों का कोड होता है। यह यूनिक डिजिट कोड बायोमेट्रिक पहचान के लिए ज़रूरी है। इसमें यूज़र की आइरिस और फिंगरप्रिंट पहचान शामिल है, जिसे बायोमेट्रिक पहचान कहा जाता है। यूज़र्स की सुविधा के लिए, UIDAI ने एक नया मोबाइल एप्लिकेशन जारी किया है। इसे mAadhaar के नाम से जाना जाता है। इसका इस्तेमाल Android और iOS यूज़र्स कर सकते हैं। इस आधार को अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिए मास्क्ड आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है।

