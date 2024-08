'जैसा बांग्लादेश में हुआ, वैसे भारत में भी हो सकता', सलमान खुर्शीद के बयान पर BJP ने बोला हमला

Highlights सलमान खुर्शीद ने कहा, जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता हालांकि, उनके बयान से खुद कांग्रेस ने किनारा कर लिया है दूसरी तरफ कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा, इससे उनकी मानसिकता पता चलती है

नई दिल्ली: बांग्लादेश में मचे ऊहापोह के बीच कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने बड़ा बयान देते हुए कह दिया कि जो कुछ बांग्लादेश में हुआ, वैसा भारत में भी देखने को मिल सकता है। कांग्रेस नेता ने स्पष्ट रूप से कहा कि भले ही ऊपर से सबकुछ सामान्य दिख रहा हो। लेकिन उनके इस बयान से सत्तारूढ़ पार्टी का नाराज होना वाजिब था, तो ऐसे में उनकी ओर से कहा गया कि कांग्रेस नेता का यह बयान पूरी तरह से भड़काने वाला है।

खुर्शीद पूर्व केंद्रीय मंत्री मुजीबुर रहमान की किताब ‘शिकवा-ए-हिंद: द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडियन मुस्लिम’ के विमोचन के मौके पर बोल रहे थे। कांग्रेस नेता के इस बयान की निंदा करते हुए भाजपा ने पूछा कि बांग्लादेश जैसा आइडिया किसे दिया जा रहा है। कांग्रेस कहती कुछ है और करती कुछ और है।

हालांकि, सलमान खुर्शीद के बयान से खुद कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। आखिर में जब मीडिया ने उनसे इस बयान पर पूछा कि तो उन्होंने कहा कि जो भी बोला सार्वजनिक तौर पर बोला, मुझे बोलने का अधिकार है और इस पर उन्हें कोई नहीं रोक सकता है।

#WATCH | Delhi: On his reported statement 'Violent protests like Bangladesh possible in India', Congress leader Salman Khurshid says, "...I say whatever I say in public, never in private..." pic.twitter.com/HZpoZwTqWR — ANI (@ANI) August 7, 2024

कांग्रेस नेता के बयान 'बांग्लादेश में जो हो रहा है वह यहां भी हो सकता है' पर कर्नाटक के पूर्व सीएम और बीजेपी सांसद बसवराज बोम्मई ने कहा, "उनकी मानसिकता (सब कुछ) कहती है। ऐसी कोई स्थिति नहीं है, भारत में विविधता में एकता है।"

#WATCH | Delhi: On Congress leader Salman Khurshid';s statement 'What is happening in Bangladesh can happen here', Former Karnataka CM and BJP MP Basavaraj Bommai says, " Their mindset says (everything). There is no such situation...India has unity in diversity, under the… pic.twitter.com/GA8KyAItvI — ANI (@ANI) August 7, 2024

#WATCH | Delhi: On Congress leader Salman Khurshid's statement 'What is happening in Bangladesh can happen here', BJP MP Sambit Patra says, "...He said it during a book release...from Congress' side, he warned that protests and arsons can break out in India, what happened in… pic.twitter.com/yFjjMfF6hK — ANI (@ANI) August 7, 2024

Web Title: What happened in Bangladesh can happen in India after Salman Khurshid statement BJP slams