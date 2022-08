हम वामपंथी उग्रवाद और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस हैं: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

रायपुर: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान देश के गृह मंत्री ने वामपंथी उग्रवाद और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंट नीति की बात कही।

शाह ने कहा, हम वामपंथी उग्रवाद और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस रखते हैं। हमने एनआईए को अधिकार दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, तकनीकी, साइबर और फोरेंसिक विशेषज्ञ और निरंतर सीखने की शक्ति एनआईए में अंतर्निहित है। इस अवसर पर उन्होंने अन्य देशों में भी एनआईए के दायरे के विस्तार किए जाने की बात कही।

