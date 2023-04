पश्चिम बंगाल: कलियागंज में फिर बवाल, युवती की मौत पर प्रदर्शन कर रही भीड़ ने पुलिस थाने में लगाई आग

Highlights पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के कलियागंज में हिंसा, थाने में भीड़ ने लगाई आग। पिछले सप्ताह एक किशोरी की मौत के बाद से कलियागंज में है तनाव की स्थिति।

कलियागंज: पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के कलियागंज में मंगलवार को एक बार फिर हिंसा भड़क गई और गुस्साई भीड़ ने एक थाने में आग लगा दी। यहां पिछले सप्ताह एक किशोरी की मौत के बाद प्रदर्शन कर रहे आक्रोशित स्थानीय लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। इससे पहले पिछले सप्ताह तनाव के बाद सोमवार तक हालात सामान्य होते नजर आ रहे थे। पिछले हफ्ते के आखिर में हिंसा भड़कने के बाद से भारी पुलिस बल यहां तैतान किया गया था।

इलाके में पिछले हफ्ते 17 वर्षीय एक लड़की की मौत के बाद हिंसा भड़क गई थी और तभी से यहां तनाव व्याप्त था। इसके बाद से धारा-144 लागू कर दी गई थी और लोगों के एक साथ जमा होने पर मनाही थी।

