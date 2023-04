पश्चिम बंगाल हिंसा: रामनवमी जुलूस में बंदूक लहराने का आरोपी बिहार के मुंगेर से गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो

Highlights रामनवमी उत्सव के दौरान हथियार लहराने के आरोप में 19 साल का युवक गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने बिहार के मुंगेर से युवक को किया गिरफ्तार।

मुंगेर: पश्चिम बंगाल की पुलिस ने रामनवमी उत्सव के दौरान हथियार लहराने के आरोप में 19 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया है। रामनवमी पर हिंसा के बाद वायरल हुए एक वीडियो में सुमित शॉ नाम का यह युवक हाथ में पिस्तौल लेकर खड़ा नजर आ रहा है। इस युवक को बिहार मुंगेर से मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार शॉ ने माना है कि रामनवमी रैली के दौरान वह हथियार लिए हुए था।

वायरल वीडियो को तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी ट्वीट किया था, जिसमें युवक हथियार के साथ नजर आ रहा है। हालांकि, इस वीडियो की प्रमाणिकता की पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं।

BJP's DANGABAJI FORMULA at work again: 🧨 Provoke & instigate communities against each other. 💣 Supply weapons to incite violence. ⚔️Create communal tension deliberately. 🤹🏼🎁 Reap political benefits. A classic unholy blueprint right out of the @BJP4India playbook!👇🏻 pic.twitter.com/HKZ0BmIlCm

अभिषेत बनर्जी के वीडियो पर भाजपा ने भी प्रतिक्रिया दी थी। भाजपा ने एक वीडियो ट्वीट कर दावा किया था कि वायरल हो रहा वीडियो रामनवमी की रैली के दौरान का नहीं है, जिसे बंगाल के हावड़ा में विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित किया गया था।

VHP, the organisers of the Ramnavami Shobha Yatra in Howrah, release footage and allege that the video posted by TMC MP Abhishek Banerjee is not from their Yatra. He is maligning Hindus and should be investigated for dividing people on religious lines. It is a criminal offence. https://t.co/sNfWxZF9oEpic.twitter.com/v8YCNzi7QU