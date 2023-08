पश्चिम बंगाल: दत्तपुकुर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से हड़कंप, 7 लोगों की मौत; कई घायल

Highlights पश्चिम बंगाल में हुआ विस्फोट बम विस्फोट के कारण सात लोगों की जान गई पटाखा फैक्टरी में हुआ विस्फोट

दत्तपुकुर:पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के दत्तपुकुर इलाके में रविवार सुबह एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल है।

हादसे की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर फौरन दमकल विभाग पहुंचा। दमकल विभाग का कहना है कि धमाका इतना भयानक था कि इसके कारण आस-पास की कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई है।

स्थानीय लोगों ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि विस्फोट दत्तपुकर के नीलगंज इलाके में सुबह 10.40 बजे के आसपास दो मंजिला घर के अंदर हुआ। स्थानीय लोगों का दावा है कि फैक्ट्री एक घर में अवैध रूप से चलाई जा रही थी।

#UPDATE | "5 bodies recovered", says Asis Ghosh, Fire Station Officer on the explosion that took place at the illegal crackers factory in Duttapukur. https://t.co/MZr7ZZa87Hpic.twitter.com/FbzxBDnc3M