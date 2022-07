ममता बनर्जी का दावा- 2024 में सत्ता में नहीं आएगी भाजपा, देश में 40 फीसदी बढ़ी बेरोजगारी

Highlights बनर्जी ने कहा कि भारत में बेरोजगारी 40 फीसदी बढ़ रही है लेकिन बंगाल में 45 फीसदी कम हो गई। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि भाजपा 2024 में (सत्ता में) नहीं आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि वे सिर्फ बंगाल की खराब छवि बनाना चाहते हैं।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके (भाजपा) के पास कोई काम नहीं है, उनका काम 3-4 एजेंसियों के जरिए राज्य सरकारों को अपने हाथ में लेना है। उन्होंने महाराष्ट्र, अब झारखंड पर कब्जा कर लिया है लेकिन बंगाल ने उन्हें हरा दिया है।

बनर्जी ने कहा कि बंगाल को तोड़ना आसान नहीं है क्योंकि आपको पहले रॉयल बंगाल टाइगर से लड़ना होगा। अपनी बात को जारी रखते हुए ममता बनर्जी ने कहा, "मुझे विश्वास है कि भाजपा 2024 में (सत्ता में) नहीं आएगी। भारत में बेरोजगारी 40 फीसदी बढ़ रही है लेकिन बंगाल में 45 फीसदी कम हो गई...आज मीडिया ट्रायल चल रहा है और वे लोगों को आरोपी कह रहे हैं। वे सिर्फ बंगाल की खराब छवि बनाना चाहते हैं।"

I believe that BJP will not come in 2024 (to power). Unemployment in India is increasing by 40% but it decreased by 45% in Bengal... Today media trial is going on & they are calling people accused. They just want to create a bad impression of Bengal: CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/poJfMcdzCA