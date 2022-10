कोलकाता में दुर्गा पूजा कार्निवाल में ममता बनर्जी ने कलाकार संग लगाए जोरदार ठुमके, देखें वीडियो

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में आयोजित दुर्गा पूजा कार्निवाल में कलाकारों रंग ठुमके लगाती हुई नजर आईं। बंगाल में दुर्गा पूजा का महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस बार 2 साल के अंतराल के बाद, कोलकाता में मेगा दुर्गा पूजा कार्निवल का आयोजन हुआ, जिसमें 90 से अधिक दुर्गा पंडाल समितियों ने भाग लिया। पिछले दो वर्षों में कोविड -19 प्रतिबंधों के कारण कार्निवल नहीं हुआ है।

विभिन्न पंडाल समितियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ अपने सदस्यों के साथ रंग-बिरंगी झांकियों में अपनी मूर्तियों का प्रदर्शन किया। 2022 में कार्निवल में 94 पूजा समितियों ने भाग लिया है। प्रत्येक पूजा समिति को अपना थीम गीत बजाने और कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए तीन मिनट का समय मिलेगा। कोलकाता के बीचों बीच कई सड़कें छह घंटे से अधिक समय तक बंद रहेंगी।

#WATCH | West Bengal CM Mamata Banerjee dances with artists during Durga Puja Carnival in Kolkata. pic.twitter.com/WT4F6bpb3C