'तथ्यों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है', ममता बनर्जी ने ओडिशा ट्रेन दुर्घटना की CBI जांच पर फिर उठाए सवाल

नई दिल्ली: ओडिशा ट्रेन दुर्घटना पर सियासी बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि ट्रेन दुर्घटना की सीबाआई जांच करने का फैसला केवल तथ्यों को छुपाने के लिए लिया गया है। ममता ने कहा कि केंद्र सरकार ने जिस तरह पुलवामा हमले के तथ्य छुपाए थे उसी तरह ओडिशा ट्रेन दुर्घटना के तथ्य भी छुपाए जा रहे हैं।

केंद्र पर निशाना साधते हुए ममता ने कहा, "तथ्यों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। यह घटना क्यों हुई और कैसे हुई? सीबीआई इस हादसे में क्या कर रही है? क्या आपने (केंद्र) पुलवामा नहीं देखा? सीबीआई ट्रेन हादसे की जांच करने के बजाय कई नगर पालिकाओं और शहरी विकास क्षेत्रों में जा रही है। जो लोग इस (दुर्घटना) के लिए जिम्मेदार हैं, मैं चाहती हूं कि उन्हें सजा मिले।"

#BalasoreTrainTragedy | Efforts are being made to suppress facts. Why did this incident take place and how? What is CBI doing in this accident, didn't you (Centre) see Pulwama? Rather than investigating the train accident, CBI is going to several Municipalities and urban…