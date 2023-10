पश्चिम बंगाल: कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम के घर पर सीबीआई की रेड, क्या है पूरा मामला?

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापेमारी की जा रही है। ये छापेमारी कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम के घर पर हो रही है।

केंद्रीय जांच एजेंसी की एक टीम आज सुबह हकीम के दक्षिण कोलकाता स्थित आवास पर पहुंची और तलाशी अभियान जारी है। इस दौरान मेयर के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने इस साल 21 अप्रैल को सीबीआई को नगर निगम भर्ती घोटाला मामले की जांच अपने हाथ में लेने का आदेश दिया था। यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक आवेदन के आधार पर पारित किया गया था।

#WATCH | Kolkata, West Bengal: CBI searches underway at state minister Firhad Hakim';s premises in connection with alleged irregularities in civic body recruitment in West Bengal. pic.twitter.com/ZGXxBqzTX7