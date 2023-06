भाजपा नेता ने रूस-यूक्रेन युद्ध से की बंगाल हिंसा की तुलना, बोलीं- "यहां रक्तपात होगा..."

Highlights पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान हिंसा भाजपा ने टीएमसी पर लगाया हिंसा कराने का आरोप भाजपा राज्य महासचिव ने ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नामांकन दाखिल करने के दौरान हुई हिंसा पर सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है।

इसी कड़ी में भाजपा की राज्य महासचिव अग्निमित्रा पॉल ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल की स्थिति रूस-यूक्रेन के युद्ध की तरह हो गई है अगर केंद्र ने यहां केंद्रीय बलों को नहीं भेजा तो रक्तपात हो जाएगा।

अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी से इस्तीफा देने की मांग कर डाली और बंगाल में हुई हिंसा को टीएमसी की अगुवाई में किया गया कृत्य बताया। भाजपा नेता का ये बयान बीते बुधवार को आया जब राज्य में हिंसा की घटनाएं देखी गई।

दरअसल, राज्य में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के दौरान राज्य में हुई कथित हिंसा की घटनाओं से जुड़ा है जहां कई विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि उनके साथ मारपीट की जा रही है।

VIDEO | A violent clash broke out between TMC and BJP workers in Bankura during nomination filing for West Bengal panchayat polls earlier today. “The way bombs are being hurled at BJP workers, it seems that we are in Russia or Ukraine,” said BJP leader Agnimitra Paul. pic.twitter.com/JBtq1IsONh