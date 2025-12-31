पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावः दिलीप घोष के साथ बंद दरवाजे में बातचीत?, मिशन बंगाल पर अमित शाह, सांसद, विधायक, नगर निकाय पार्षद से मिले

Highlights West Bengal Assembly Elections: संगठनात्मक दायित्व संभालने वाले पदाधिकारी शामिल हुए। West Bengal Assembly Elections: 2019 में 18 लोकसभा सीट भी जीतीं। West Bengal Assembly Elections: तीन सीट से बढ़कर 70 से अधिक सीट तक पहुंची।

कोलकाताः अगले साल की शुरुआत में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राज्य इकाई की तैयारियों का जायजा लेने के अपने एजेंडे के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को यहां साल्ट लेक स्थित एक होटल में पार्टी के वर्तमान एवं पूर्व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। राज्य में भाजपा की गतिविधियों में अग्रणी भूमिका से पिछले कई महीनों से काफी हद तक दूर रहे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को भी बंद दरवाजे के भीतर हुई इस बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था।

बैठक में पार्टी के सांसद, विधायक, नगर निकाय पार्षद और संगठनात्मक दायित्व संभालने वाले पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में भाजपा की प्रदेश इकाई के वर्तमान अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका कि बैठक में क्या चर्चा हुई लेकिन पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि बैठक में बुलाए गए नेताओं को आगामी चुनावों में टिकट मिलने की संभावना है और भाजपा के प्रमुख चुनावी रणनीतिकार माने जाने वाले शाह इन नेताओं से चुनावी प्रचार अभियान के खाके पर उनकी राय सुनना चाहते थे तथा अपने विचार साझा करना चाहते थे।

दिलीप घोष को इस साल की शुरुआत में दीघा में जगन्नाथ मंदिर परिसर के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनकी मुलाकात के दृश्य टीवी पर प्रसारित होने के बाद पार्टी की "पिछली पंक्ति" में धकेल दिया गया था। नेता ने घोष को बैठक में आमंत्रित किए जाने के बारे में कहा कि घोष के लिए तथाकथित ‘कूलिंग ऑफ’ (दूरी बनाए रखने) का समय अब समाप्त हो चुका होगा।

और आने वाले महीनों में पार्टी के लिए उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहने की संभावना है। घोष को भाजपा का सबसे सफल प्रदेश अध्यक्ष माना जाता है, जिनके नेतृत्व में पार्टी राज्य विधानसभा में तीन सीट से बढ़कर 70 से अधिक सीट तक पहुंची और उसने 2019 में 18 लोकसभा सीट भी जीतीं। उनकी आक्रामक प्रचार शैली का पार्टी अपनी चुनावी प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल करने की योजना बना रही है।

शुभेंदु अधिकारी ने बैठक में शामिल होने से पहले संवाददाताओं से कहा, ‘‘पार्टी के सभी लोगों में जोश है। हम 2026 का चुनाव जीतेंगे और इस राज्य में वास्तविक बदलाव लाएंगे।’’ शाह ने बनर्जी पर मंगलवार को तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया था कि उनकी सरकार चुनावी लाभ के लिए बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है जिससे पिछले कुछ वर्षों में राज्य की जनसांख्यिकी ‘‘खतरनाक रूप से बदल गई’’ है।

भाजपा के 2026 के चुनावी विमर्श की पृष्ठभूमि तैयार करते हुए शाह ने यह भी घोषणा की कि घुसपैठ का मुद्दा पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान का केंद्रबिंदु बनेगा। पार्टी प्रतिनिधियों की बैठक के बाद शाह शहर के एक सभागार में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे और दिल्ली रवाना होने से पहले मध्य कोलकाता स्थित थंथानिया काली मंदिर में दर्शन करेंगे।

