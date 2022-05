पश्चिम बंगाल: 20 भाजपा नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा दिया, पार्टी में पद न मिलने से नाराजगी के कारण उठाया कदम

By विशाल कुमार | Published: May 25, 2022 10:42 AM

सूत्रों ने कहा कि पार्टी के पुराने नेताओं के योगदान की अनदेखी करते हुए समितियों में नए चेहरों को शामिल करने पर जिला नेतृत्व के खिलाफ स्थानीय नेताओं में असंतोष बढ़ रहा था। उनमें से कुछ ने यह भी आरोप लगाया कि पैसे के बदले पार्टी के पद दिए गए हैं।

