August 30, 2025

Weather Updates Today: हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण सतलुज, ब्यास और रावी नदियों तथा मौसमी नालों में जल स्तर बढ़ने के बाद अब तक 7,600 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।

Weather Updates Today: दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 15 साल का रिकॉर्ड, कहीं बाढ़ तो कहीं बादल फटने से तबाही; IMD ने जारी किया अलर्ट

Weather Updates Today: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, देश भर में मानसून सक्रिय बना हुआ है, जिससे व्यापक तबाही मची है, खासकर पहाड़ी इलाकों में। कई इलाके भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में हैं, जिसमें कई लोगों की मौत की खबर है। दिल्ली-एनसीआर में, मानसून के कारण पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। 

आज के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और सुबह के समय हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31°C से 33°C के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 22°C से 24°C के बीच रहने की संभावना है।

दिल्ली में 29 अगस्त को तेज बारिश के बाद जगह-जगह जलभराव देखा गया। वहीं, एनसीआर का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। 

आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में इस अगस्त में अब तक 399.8 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो पिछले 15 वर्षों में सबसे अधिक बारिश वाला अगस्त है। यह 2010 के बाद से इस महीने में हुई सबसे अधिक बारिश है।

राष्ट्रीय राजधानी में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और यमुना बाजार इलाके के कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है।

पंजाब में बाढ़

पंजाब भीषण बाढ़ से जूझ रहा है, क्योंकि राज्य से होकर बहने वाली लगभग सभी नदियाँ उफान पर हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में सतलुज, व्यास और रावी नदियों और मौसमी नालों के जलस्तर में भारी बारिश के कारण वृद्धि के बाद अब तक 7,600 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा चुका है।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), भारतीय सेना और स्वयं सहायता समूहों सहित कई एजेंसियाँ बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। पंजाब पुलिस ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत शिविर स्थापित किए हैं जहाँ निकाले गए लोगों को भोजन और दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता स्थिति का जायजा लेने के लिए बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं।

सबसे ज़्यादा प्रभावित गाँव पठानकोट, गुरदासपुर, फाज़िल्का, कपूरथला, तरनतारन, फिरोजपुर, होशियारपुर और अमृतसर ज़िलों में हैं।

उत्तराखंड में ऑरेंज और येलो अलर्ट

उत्तराखंड के तीन जिलों में शनिवार को बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने देहरादून, उत्तरकाशी और बागेश्वर में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और पौड़ी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में भी अलग-अलग तीव्रता की बारिश होने की संभावना है।

राजस्थान में बारिश का अलर्ट

राजस्थान में एक सप्ताह से अधिक समय से लगातार बारिश हो रही है, जिसमें बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ में सबसे अधिक 136 मिमी बारिश हुई है।

मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि दक्षिणी भागों में आने वाले सप्ताह में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।
 

