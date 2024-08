Weather Updates: अगस्त में बारिश ही बारिश!, 23 साल बाद सबसे अधिक, 16 प्रतिशत ने तोड़े कई रिकॉर्ड, पूरे भारत में हालात खराब

Highlights सामान्य तौर पर 701 मिमी बारिश होती है। पूर्वोत्तर के कई जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई। केरल और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र सहित पूर्वोत्तर के कई राज्यों में कम वर्षा हुई है।

Weather Updates: भारत में अगस्त में सामान्य से लगभग 16 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई। वहीं, उत्तर-पश्चिम भारत में 253.9 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो 2001 के बाद से अगस्त में दूसरी सबसे अधिक वर्षा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शनिवार को यह जानकारी दी। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने डिजिटल माध्यम से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश में अगस्त में 287.1 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य तौर पर 248.1 मिमी बारिश होती है। कुल मिलाकर, एक जून को मानसून की शुरुआत के बाद से भारत में अब तक 749 मिमी वर्षा हुई है, जबकि इस अवधि में सामान्य तौर पर 701 मिमी बारिश होती है।

Heavy to very heavy rainfall expected over Uttarakhand, Himachal Pradesh, J-K, Rajasthan, adjoining Madhya Pradesh in September: IMD — Press Trust of India (@PTI_News) August 31, 2024

India logged average minimum temperature of 24.29 degrees Celsius in August, highest since 1901: IMD — Press Trust of India (@PTI_News) August 31, 2024

आईएमडी प्रमुख ने कहा कि हिमालय के तराई क्षेत्रों और पूर्वोत्तर के कई जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई, क्योंकि अधिकांश निम्न दबाव प्रणालियां अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर चली गईं और मानसून का प्रवाह भी अपने सामान्य स्थिति से दक्षिण में बना रहा। उन्होंने कहा कि केरल और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र सहित पूर्वोत्तर के कई राज्यों में कम वर्षा हुई है।

After wet August, India likely to record above normal rainfall in September: IMD — Press Trust of India (@PTI_News) August 31, 2024

#WATCH | Uttarakhand | While bringing a faulty helicopter from Kedarnath with another helicopter, the helicopter broke down and crashed. There is no loss of life, search operation of SDRF continues: SDRF



(Visuals Source: SDRF) pic.twitter.com/fzUEhHgRFH — ANI (@ANI) August 31, 2024

At 253.9 mm, rainfall over Northwest India in August second highest since 2001: IMD — Press Trust of India (@PTI_News) August 31, 2024

Web Title: Weather Updates 16 percent more than Highest after 23 years, normal Rainfall India August IMD records situation worsens all over India