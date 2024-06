मौसम की मार: उत्तर भारत में भयंकर गर्मी, असम और मणिपुर में बाढ़ के कहर से 53 लोगों की मौत, 5 लाख लोग प्रभावित

Highlights पूरा उत्तर भारत भयंकर गर्मी और हीटवेव का सामना कर रहा है असम और मणिपुर जैसे राज्य बाढ़ से जूझ रहे हैं असम और मणिपुर में विनाशकारी बाढ़ ने तबाही मचाना जारी रखा है

Assam, Manipur floods: एक तरफ जहां पूरा उत्तर भारत भयंकर गर्मी और हीटवेव का सामना कर रहा है वहीं असम और मणिपुर जैसे राज्य बाढ़ से जूझ रहे हैं। असम और मणिपुर में विनाशकारी बाढ़ ने तबाही मचाना जारी रखा है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बाढ़ से संबंधित आठ और मौतों की सूचना दी। जिससे कुल मृत्यु संख्या बढ़कर 53 हो गई है। गंभीर चक्रवात रेमल के कारण आई बाढ़ ने भी दोनों राज्यों के बड़े हिस्से को जलमग्न कर दिया। इससे इन दो राज्यों में कम से कम 5 लाख लोग प्रभावित हैं। आपदा झेल रहे असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति का जायजा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लिया है राज्य को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।

असम में बराक घाटी का कछार शुक्रवार तक सबसे अधिक प्रभावित जिला है। बाढ़ से जिले में 15,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। इसके बाद होजई जिले में 5,000 से अधिक और करीमगंज जिले में 3,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। कछार जिले में विभिन्न स्थानों पर सात पीडब्ल्यूडी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। नागांव जिले में तीन और होजाई में एक सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है।

